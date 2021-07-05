Чем рискуют провайдеры, размещая оборудование на ЛЭП под напряжением

В современном мире возможность пользоваться быстрым и качественным интернетом уже далеко не прихоть, а жизненная необходимость. Как правило, качественное высокоскоростное интернет-соединение обеспечивается за счет волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В большинстве случаев для прокладки ВОЛС используется такой способ, как подвес оптоволоконных линий на опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) и опоры уличного освещения. Для этого провайдерам необходимо получить в сетевой организации технические условия, согласовать техническую документацию и заключить договор о предоставлении права доступа к объектам электросетевого хозяйства. После выполнения сторонами несложных организационно-технических мероприятий подвес ВОЛС может быть выполнен на законных основаниях и с соблюдением всех требований безопасности.

К сожалению, на территории Новосибирской области не все поставщики услуг доступа к интернету выстраивают работу в цивилизованном правовом поле. На сегодняшний день специалистами АО "РЭС" зафиксировано порядка 600 случаев несанкционированного подвеса ВОЛС на опорах действующих линий электропередачи.

В частности, в р.п. Сузун осуществляет оказание услуг связи провайдер, который игнорирует все существующие требования безопасности и нормы законодательства. Персонал данной организации самовольно осуществляет подвес ВОЛС на опорах АО "РЭС" без соответствующего уведомления сетевой организации и без отключения подачи напряжения. С риском для жизни сотрудники оператора связи осуществляют подвесы с использованием опор действующих ЛЭП, которые находятся под напряжением. Буквально одно неверное движение и трагедии не миновать

Самовольное размещение ВОЛС на опорах ЛЭП создает реальную угрозу безопасности жизни и здоровья неопределенного круга лиц, поскольку осуществляется без учета технических параметров электрических сетей и затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи.

Для того чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное электроснабжение потребителей, персонал АО "РЭС" осуществляет активные мероприятия по выявлению и пресечению незаконного использования объектов электросетевого хозяйства. При этом энергетики р.п. Сузун, выполняя на законных основаниях работы в соответствии со своими прямыми должностными обязанностями, столкнулись с неприкрытой агрессией со стороны персонала одного из операторов связи. Работники провайдера вступили с должностными лицами АО "РЭС" в открытый конфликт с применением физической силы. По данным фактам в целях защиты своих сотрудников сетевая организация вынуждена была обратиться в полицию.

Из-за того, что недобросовестный провайдер не удосужился проложить линию связи на законных основаниях, потребители (физические лица и организации Новосибирской области) несут риски как отключения интернета, так и риски неплановых отключений электроэнергии, необходимых для демонтажа незаконно подвешенных ВОЛС.

Таким образом, компании, размещающие несанкционированные подвесы, не только подвергают неоправданному риску жизни своего персонала и вмешиваются в работу энергосистемы, но и нарушают права владельца электросетевой инфраструктуры, а также причиняют неудобства рядовым потребителям электроэнергии.

Поэтому до тех пор, пока операторами связи не будут обеспечены безопасные и законные условия эксплуатации ВОЛС на линиях электропередачи персонал АО "РЭС" будет продолжать активную работу, направленную, прежде всего, на защиту интересов потребителей электрической энергии, в том числе проводить демонтаж незаконно размещенного оборудования.

Напоминаем, что заявки о предоставлении доступа к воздушным линиям электропередачи АО "РЭС" с целью размещения линий связи необходимо направлять на e-mail: info@eseti.ru. Вся необходимая информация об условиях предоставления доступа размещена на официальном сайте АО "РЭС".

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"