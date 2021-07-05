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Рубрика: Власть

Чемпионат мира по плаванию в ластах собрал в Томске спортсменов 30 стран

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
В Томске открылся 21-й чемпионат мира по плаванию в ластах. Редкое для России после введения санкций WADA спортивное мероприятие такого уровня собрало пловцов из 30 государств - от Франции и Испании до Мексики и Эквадора.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В минувшее воскресенье участники чемпионата прошли парадом от Губернаторского квартала к Большому концертному залу Томской государственной филармонии, куда вошли под музыку Томского академического симфонического оркестра под управлением маэстро Михаила Грановского.

Фото: Татьяна Кравченко
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Лучших подводников планеты встретили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и руководство Всемирной конфедерации подводной деятельности (СMAS) во главе с президентом Анной Аржановой.

Сергей Жвачкин возглавляет организационный комитет по проведению чемпионата мира. Открывая соревнования, он отметил, что в самом центре России, в самом сердце Сибири, собрались сильнейшие подводники мира.

- Чемпионат мира в Томске - одно из немногих соревнований мирового уровня, которое проходит в России в этом году. И я считаю, что томичи заслужили право принять у себя лучших подводников мира, ведь Томск - не только студенческая столица и один из ведущих научно-образовательных центров России, но и родина отечественного подводного спорта. Томской школе подводного плавания больше 60 лет. Воспитанники этой школы - рекордсмены, победители национальных, континентальных и мировых соревнований. Именно они вдохновляют новые поколения, детей и молодежь заниматься спортом и побеждать. И, конечно, они вдохновляют нас строить бассейны, развивать спорт, - обратился Сергей Жвачкин к участникам церемонии.

Анна Аржанова поблагодарила руководство Томской области и областной федерации подводного спорта за организацию такого масштабного спортивного события. Она отметила гостеприимность томичей и ту поддержку, которую оказывает подводному плаванию глава региона.

"Томск не случайно стал городом, принимающим чемпионат мира. Регион имеет славные спортивные традиции и неоднократно проводил крупные турниры по подводному спорту. Уверен, состязания запомнятся хорошей организацией, а спортсмены в честной борьбе продемонстрируют свое мастерство и волю к победе", - такое обращение участникам, организаторам и гостям чемпионата мира направил министр спорта России Олег Матыцин.

Высокую оценку организации соревнований дали и иностранные специалисты и спортсмены. В их числе - член совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) Уильям Пена и менеджер колумбийской сборной Альваро Уго Поло.

- Томск - место, где родился наш спорт. Мы очень рады, что можем здесь присутствовать. Те, кто уже ездил на первенство мира 2017 года, рассказывали, как красив бассейн "Звездный". Это один из лучших бассейнов мира. Мы благодарны администрации региона за теплый прием, - сказал Уильям Пена.

Часть сборной Колумбии тренировалась вместе с российскими подводниками в "Звездном", проходя адаптацию перед соревнованиями.

На соревнованиях строго соблюдаются все необходимые меры безопасности. Члены иностранных сборных команд сдали ПЦР-тесты. В "Звездном" действует масочный режим. Кроме того, во время заплывов зрительская трибуна будет заполнена на 50 процентов.

Тем временем

Перед стартами организаторы чемпионата подвели итоги конкурса на право выбрать имя для талисмана соревнований - сибирского осетра. Заявки на конкурс принимались на цифровой платформе Томской области. Лучшим из примерно 250 вариантов было признано имя Сибирячок, которое предложили сразу три человека. Первым из них оказался Олег Лапшин, получивший билеты на все старты чемпионата.

Чемпионат мира по подводному плаванию продлится до 13 июля, заплывы транслируются в прямом эфире как на официальном сайте чемпионата, так и на Олимпийском канале - том самом, на котором начнется трансляция летних Олимпийских Игр в Токио. Первые медали спортсмены разыграли 5 июля.

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