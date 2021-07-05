Двух жителей Красноярска осудили за избиение знакомого до смерти

Центральный районный суд Красноярска огласил вердикт по резонансному уголовному делу. Двух жителей столицы региона признали виновными в избиении знакомого в его квартире. Побои привели к смерти жертвы, рассказала в понедельник пресс-служба Красноярского краевого суда.

Преступление было совершено осенью 2019 года. Как выяснили сотрудники Следственного комитета, два горожанина в состоянии наркотического опьянения после телефонной ссоры со знакомым приехали к нему домой и избили оппонента. Он умер в больнице. Известно, что убийцы снимали свое преступление на камеру, а затем выложили запись в интернет.

Прокурор просил назначить обвиняемым по 15 лет лишения свободы. Суд приговорил красноярцев к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима. С осужденных взыщут по гражданскому иску солидарно 5,5 млн рублей.