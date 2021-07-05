Подорожание стройматериалов не отразится на сдаче ЛДС в Новосибирске

Это стало возможным благодаря распоряжениям, которые одобрило правительство области на своем очередном заседании под председательством губернатора Андрея Травникова.
Как пояснил министр строительства региона Иван Шмидт, в настоящее время в стране отмечается существенное увеличение стоимости стройматериалов, в ряде регионов, где ведется строительство крупных социальных объектов, наблюдаются корректировки сроков их сдачи.
Игорь Шмидт отметил, что, учитывая сроки проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены и сопутствующих объектов инфраструктуры, благоустройства территории не может быть перенесен.
- Подорожание стройматериалов не должно менять сроки строительства ключевого объекта к МЧМ-2023. Исходя из этого, разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче ледовой арены в эксплуатацию вовремя, - заявил министр.
Министр представил проект распоряжений правительства области по данному вопросу. В нем учтены рекомендации профильных федеральных органов власти и федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
- Учитывая существенное изменение стоимости строительных ресурсов и увеличение общей стоимости строительства объекта при исполнении действующего госконтракта, распоряжениями правительства области допускается увеличение цены госконтракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30 процентов, - сообщил Иван Шмидт.
Согласно распоряжениям ГКУ "Арена" необходимо обеспечить проведение госэкспертизы всех изменений, которые внесены в проектную документацию по строительству арены. После этого будет определена новая стоимость контракта.