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05.07.2021 13:58
Рубрика: Власть

Подорожание стройматериалов не отразится на сдаче ЛДС в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске продолжится реализация крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе - строительство многофункциональной ледовой арены, несмотря на подорожание стройматериалов. Объект возводится к Молодежному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею 2023 года.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Это стало возможным благодаря распоряжениям, которые одобрило правительство области на своем очередном заседании под председательством губернатора Андрея Травникова.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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Как пояснил министр строительства региона Иван Шмидт, в настоящее время в стране отмечается существенное увеличение стоимости стройматериалов, в ряде регионов, где ведется строительство крупных социальных объектов, наблюдаются корректировки сроков их сдачи.

 Игорь Шмидт отметил, что, учитывая сроки проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены и сопутствующих объектов инфраструктуры, благоустройства территории не может быть перенесен.

 - Подорожание стройматериалов не должно менять сроки строительства ключевого объекта к МЧМ-2023. Исходя из этого, разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче ледовой арены в эксплуатацию вовремя, - заявил министр.

 Министр представил проект распоряжений правительства области по данному вопросу. В нем учтены рекомендации профильных федеральных органов власти и федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 - Учитывая существенное изменение стоимости строительных ресурсов и увеличение общей стоимости строительства объекта при исполнении действующего госконтракта, распоряжениями правительства области допускается увеличение цены госконтракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30 процентов, - сообщил Иван Шмидт.

 Согласно распоряжениям ГКУ "Арена" необходимо обеспечить проведение госэкспертизы всех изменений, которые внесены в проектную документацию по строительству арены. После этого будет определена новая стоимость контракта.

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