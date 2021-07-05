Подорожание стройматериалов не отразится на сдаче ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске продолжится реализация крупнейшего инфраструктурного проекта в регионе - строительство многофункциональной ледовой арены, несмотря на подорожание стройматериалов. Объект возводится к Молодежному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею 2023 года.

Это стало возможным благодаря распоряжениям, которые одобрило правительство области на своем очередном заседании под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как пояснил министр строительства региона Иван Шмидт, в настоящее время в стране отмечается существенное увеличение стоимости стройматериалов, в ряде регионов, где ведется строительство крупных социальных объектов, наблюдаются корректировки сроков их сдачи.

Игорь Шмидт отметил, что, учитывая сроки проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены и сопутствующих объектов инфраструктуры, благоустройства территории не может быть перенесен.

- Подорожание стройматериалов не должно менять сроки строительства ключевого объекта к МЧМ-2023. Исходя из этого, разработан алгоритм действий, который позволит решить поставленную задачу по сдаче ледовой арены в эксплуатацию вовремя, - заявил министр.

Министр представил проект распоряжений правительства области по данному вопросу. В нем учтены рекомендации профильных федеральных органов власти и федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- Учитывая существенное изменение стоимости строительных ресурсов и увеличение общей стоимости строительства объекта при исполнении действующего госконтракта, распоряжениями правительства области допускается увеличение цены госконтракта в пределах сметной стоимости, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не более чем на 30 процентов, - сообщил Иван Шмидт.

Согласно распоряжениям ГКУ "Арена" необходимо обеспечить проведение госэкспертизы всех изменений, которые внесены в проектную документацию по строительству арены. После этого будет определена новая стоимость контракта.