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05.07.2021 08:33
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, что происходит с организмом после отказа от курения

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Новосибирские ученые объяснили, что происходит с организмом человека после того, как он бросает курить, и сколько времени займет его восстановление.

Известно, что никотин стимулирует обменные процессы и работу нервной системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Поэтому при отказе от сигарет организм, отвыкший от самостоятельной эффективной деятельности, с трудом перестраивается на привычный режим работы. Курильщик испытывает серьезный дискомфорт.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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По данным ученых, человек может испытывать около 30 симптомов отмены, которые заставляют его искать новую порцию никотина.

- Появляются раздражительность, головная боль, невозможность сосредоточиться, повышенная возбудимость, тревожность и так далее, - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

У "завязавшего" c вредной привычкой некоторое время наблюдаются симптомы ухудшения кровообращения: слабость, головные боли, головокружения, потеря работоспособности. Нередко бросивший курить человек начинает много есть, "заедая" дискомфорт от отмены никотина.

Впрочем, снижение риска тяжелых заболеваний и улучшение самочувствия значительно перевешивает временные неудобства. Уже с первых дней отказа от курения организм начинает очищаться от его последствий.

- После отказа от никотина у человека укрепляются стенки сосудов и миокард, нормализуется тонус гладкой мускулатуры, проходимость вен и артерий, приходят в норму показатели артериального давления и сердечный ритм, устраняется патологическое сужение сосудистых просветов, оптимизируется снабжение сердца кислородом, снижается риск инфаркта, - рассказывает главный научный сотрудник НИИ терапии и профилактической медицины - филиала ФИЦ "Институт цитологии и генетики" СО РАН, доктор медицинских наук Диана Денисова.

По словам ученых, легкие обладают почти волшебной способностью вылечивать канцерогенные мутации, вызванные курением. Даже те немногие клетки, которые остались неповрежденными, способны восстановить орган дыхания.

Процесс очищения организма от последствий курения занимает примерно год. Затем начинается восстановление функций тела, пострадавших в результате воздействия токсических веществ. А уже через пять лет риск развития онкологических заболеваний сокращается втрое.

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