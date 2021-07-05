В двух городах Красноярского края ввели режим "черного неба"

В двух городах Красноярского края сегодня ввели режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Речь идет о так называемом режиме "черного неба" - об условиях, препятствующих рассеиванию в воздухе вредных примесей от работы, в частности, транспорта и промышленных предприятий.

С 15 часов понедельника до 7 часов среды режим НМУ первой степени опасности вводится в Минусинске. С 18 часов 5 июля до 19 часов 6 июля такой же режим объявлен в столице Красноярского края, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.