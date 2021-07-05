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05.07.2021 10:17
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае суд признал двоих мужчин виновными в убийстве

Текст: Наталья Козлова

Жителей Красноярска осудили на большой срок только после жалоб Александру Бастрыкину на затягивание следствия. Тогда уголовное дело о его преступлениях забрал и доследовал центральный аппарат СК.

Фото: СК РФ
Бастрыкин поручил СК изучить преступления, о которых написали СМИ

Изначально в преступлении участвовали двое жителей города Красноярска Андрей Шилов и Сергей Шмелев. Но долгое время к уголовной ответственности не привлекался один из соучастников. После того, как на личный прием к Александру Бастрыкину попала мать погибшего человека, уголовное дело было передано в Главное следственное управление СК.

Вот что рассказали об этом деле в ведомстве Александра Бастрыкина. В сентябре 2019 года в Красноярске Шилов и Шмелев, будучи в наркотического опьянения, избили своего знакомого у него дома. При этом они вели видеосъемку происходящего, а потом опубликовали запись в интернете. Жертву избиения спасти не смогли.

По ходатайству следствия обвиняемых арестовали.

В итоге, Шилову и Шмелеву назначено 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому. По решению суда с них еще будет взыскано 5 453 791 рублей солидарно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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