В Красноярском крае суд признал двоих мужчин виновными в убийстве

Жителей Красноярска осудили на большой срок только после жалоб Александру Бастрыкину на затягивание следствия. Тогда уголовное дело о его преступлениях забрал и доследовал центральный аппарат СК.

Изначально в преступлении участвовали двое жителей города Красноярска Андрей Шилов и Сергей Шмелев. Но долгое время к уголовной ответственности не привлекался один из соучастников. После того, как на личный прием к Александру Бастрыкину попала мать погибшего человека, уголовное дело было передано в Главное следственное управление СК.

Вот что рассказали об этом деле в ведомстве Александра Бастрыкина. В сентябре 2019 года в Красноярске Шилов и Шмелев, будучи в наркотического опьянения, избили своего знакомого у него дома. При этом они вели видеосъемку происходящего, а потом опубликовали запись в интернете. Жертву избиения спасти не смогли.

По ходатайству следствия обвиняемых арестовали.

В итоге, Шилову и Шмелеву назначено 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому. По решению суда с них еще будет взыскано 5 453 791 рублей солидарно.