В Новосибирской области подготовили инструкцию о детском кешбэке

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области подготовило пошаговую инструкцию для родителей, которые желают на портале "Госуслуги" оформить компенсацию половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь - так называемый детский кешбэк.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в инструкции дано подробное описание правил заполнения заявления на сайте Госуслуг, есть ответы на наиболее популярные вопросы и разъяснения по самым распространенным ошибкам при оформлении.

Например, зачастую граждане неверно указывают наименование лагеря, не прикладывают сканы или фотографии договора, присылают документы в плохом качестве, не предоставляют все страницы документов, также в договоре могут отсутствовать подписи обеих сторон, а паспортные данные - не заполнены.

Кроме того, минцифра советует гражданам проверять, чтобы сведения в заявлении и в договоре совпадали, также у подающего заявление должна быть оформлена банковская карта "Мир".

В ведомстве отмечают, что если путевка бесплатная или частично оплачена, то заявитель не вправе претендовать на получение выплаты. Также если смена в лагере еще не завершилась, а гражданин уже подает заявление, то ему будет отказано в приеме и регистрации заявления, его придется подавать повторно, но уже после окончания смены.

С полной инструкцией можно ознакомиться на сайте министерства: http://digit.nso.ru/news/1746

Справка "РГ"

В Новосибирской области более 1,5 тысячи семей уже получили кешбэк за путевки в детские лагеря. Получить ответы на актуальные вопросы о кешбэке также можно в единой региональной службе-122.