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05.07.2021 13:50
Рубрика: Власть

В Новосибирской области подготовили инструкцию о детском кешбэке

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области подготовило пошаговую инструкцию для родителей, которые желают на портале "Госуслуги" оформить компенсацию половины стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь - так называемый детский кешбэк.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

 Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в инструкции дано подробное описание правил заполнения заявления на сайте Госуслуг, есть ответы на наиболее популярные вопросы и разъяснения по самым распространенным ошибкам при оформлении.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Например, зачастую граждане неверно указывают наименование лагеря, не прикладывают сканы или фотографии договора, присылают документы в плохом качестве, не предоставляют все страницы документов, также в договоре могут отсутствовать подписи обеих сторон, а паспортные данные - не заполнены.

 Кроме того, минцифра советует гражданам проверять, чтобы сведения в заявлении и в договоре совпадали, также у подающего заявление должна быть оформлена банковская карта "Мир".

 В ведомстве отмечают, что если путевка бесплатная или частично оплачена, то заявитель не вправе претендовать на получение выплаты. Также если смена в лагере еще не завершилась, а гражданин уже подает заявление, то ему будет отказано в приеме и регистрации заявления, его придется подавать повторно, но уже после окончания смены.

 С полной инструкцией можно ознакомиться на сайте министерства: http://digit.nso.ru/news/1746

Справка "РГ"

В Новосибирской области более 1,5 тысячи семей уже получили кешбэк за путевки в детские лагеря. Получить ответы на актуальные вопросы о кешбэке также можно в единой региональной службе-122.

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