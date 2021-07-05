На Ставрополье больше 80 тысяч человек остались без света из-за грозы

Новости

В США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от COVID-19 00:23
МЧС Азербайджана не фиксировало аварий по нефтяной инфраструктуре на Каспии 04.07.2021
Экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум вызвал на бой Федора Емельяненко 04.07.2021
Названы пять способов определения свежести яиц 04.07.2021
Мазепин получил три штрафных балла по итогам Гран-при Австрии 04.07.2021
Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут 04.07.2021
Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 04.07.2021
Москва запустила новые односекционные трамваи 04.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19 04.07.2021
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" 04.07.2021
В Москве центр реабилитации "Солнце мое" оказался под угрозой закрытия 04.07.2021
Что нужно знать о Декларации независимости США 04.07.2021
Названа страна, ставшая мировым лидером по вакцинации 04.07.2021
За сутки 26 военнослужащих вылечили от коронавируса 04.07.2021
СК проверит врача неотложки, копавшегося в вещах ветерана 04.07.2021
Экс-глава Евросовета Дональд Туск объявил о возвращении в польскую политику 04.07.2021
На похоронах Кеннета Каунды британский министр перепутал Замбию с Зимбабве 04.07.2021
Врач объяснил, как отказавшиеся от вакцинации помогают коронавирусу 04.07.2021
Восемь человек пострадали при стрельбе в Техасе 04.07.2021
Российский пилот Терещенко выиграл гонку в Италии 04.07.2021
Суд не стал арестовывать главу Лобни по делу о неустановке трансформатора 04.07.2021
Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19 04.07.2021
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ 04.07.2021
Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии 04.07.2021
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров 04.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 00:19
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье больше 80 тысяч человек остались без света из-за грозы

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Из-за грозы, ливня и сильного ветра на территории Ставропольского края сразу в нескольких районах произошло массовое отключение электричества. Как "РГ" сообщили в ГУ МЧС региона, больше всего абонентов остались без света в Благодарном - 29970 человек. Это все население города.

Фото: iStock
Более 13 тысяч нижегородцев остались без света из-за грозы

- По данным на конец 4 июля в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя и порывов ветра, на территории Ставропольского края произошло отключение электричества. Всего без света остались 27662 абонента - 81 587 человек, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Отключения произошли в Ставрополе, Андроповском, Петровском, Предгорном, Шпаковском, Ипатовском и Благодарненском округах. Сейчас на местах работают аварийные бригады. В ГУ МЧС уточнили, что пострадавших при этом нет.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"