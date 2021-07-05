На Ставрополье больше 80 тысяч человек остались без света из-за грозы

Из-за грозы, ливня и сильного ветра на территории Ставропольского края сразу в нескольких районах произошло массовое отключение электричества. Как "РГ" сообщили в ГУ МЧС региона, больше всего абонентов остались без света в Благодарном - 29970 человек. Это все население города.

- По данным на конец 4 июля в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в виде сильного дождя и порывов ветра, на территории Ставропольского края произошло отключение электричества. Всего без света остались 27662 абонента - 81 587 человек, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Отключения произошли в Ставрополе, Андроповском, Петровском, Предгорном, Шпаковском, Ипатовском и Благодарненском округах. Сейчас на местах работают аварийные бригады. В ГУ МЧС уточнили, что пострадавших при этом нет.