В Грозном семилетняя девочка утонула в бассейне

В столице Чеченской Республики в воскресенье 4 июля семилетняя девочка утонула в бассейне. После этого прокуратура региона организовала доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокурором республики Шарпудди Абдул-Кадыровым организована проверка по сообщению о смерти в результате утопления семилетней девочки в Ахматовском районе Грозного. По предварительным данным, трагедия произошла на территории одного из учреждений для отдыха во время купания ребенка в бассейне, - говорится в сообщении прокуратуры Чечни.

Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии. Учреждение, в котором девочка утонула, проверят на безопасность, также необходимо проверить исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетней.