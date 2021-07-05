В КБР шквалистый ветер оставил без света 2,5 тысячи домов

Сильный дождь и мощные порывы ветра на территории Кабардино-Балкарии стали причиной обрыва линий электропередач в нескольких районах региона. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, к концу дня 4 июля без доступа к электроэнергии оказались более 2,5 тысячи домов.

- На территории КБР в результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества во всех муниципальных районах. Под отключение частично попали Нальчик, Чегемский район, Баксанский район, Майский район, Терский район. В Нальчике в результате повреждения деревьев, произошло повреждение линий электропередач, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К утру 5 июля больше половины отключенных абонентов снова получили доступ к электроэнергии. Аварийно-восстановительные работы шли всю ночь и продолжаются до сих пор. По данным ГУ МЧС по КБР, сейчас без света остаются около 1,2 тысячи домов по всей республике.