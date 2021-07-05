В КБР завели уголовное дело после гибели журналистки на подъемнике

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии местный следственный отдел СУ СК региона возбудил уголовное дело по факту гибели журналиста Натальи Мхоян. 3 июля автомобиль, в котором она находилась, упал с грузового подъемника и покатился с горы. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, эксплуатирующих подъемник лиц подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть человека.

- Лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъемник, в нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", без надлежащей регистрации в службе по технологическому надзору и не имея разрешительной документации, осуществляли эксплуатацию подъемника, который является опасным производственным объектом Не убедившись, что водитель покинула салон автомашины и платформу подъемника, а автомашина надлежаще припаркована и зафиксирована тормозными механизмами, они приступили к подъему. Во время подъема машина начала движение вперед и съехала с платформы, упав на крышу, и покатилась вниз, - говорится в сообщении СУ СК по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По ней подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 3 июля в ущелье Адыр-Су с подъемника сорвался автомобиль. 48-летняя журналистка из Ставрополья Наталья Мхоян, находившаяся в транспортном средстве, погибла на месте.