В КЧР дождевой паводок разрушил мост через реку Кубань

В Карачаево-Черкесии после сильных ливней произошло частичное обрушение моста через реку Кубань в ауле Каменномост. Местных жителей просят воздержаться от поездок в данном направлении.

"Дорога перекрыта, объезд осуществляется по автомобильной дороге "Карачаевск - Сары-Тюз" через поселок Мара-Аягъы", - сообщает ЕДДС Карачаевского района республики.

Ранее МЧС республики распространило экстренное предупреждение, что с 3 по 5 июля на территории региона ожидается сильные дожди в сочетании с градом и шквалом до 22-27 метров в секунду.

На реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.