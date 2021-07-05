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05.07.2021 12:56
Рубрика: Общество

Составлен рейтинг самых безопасных для детей регионов России

Текст: Елена Новоселова

Мурманская область, Санкт-Петербург и Курская область в 2020 году стали самыми безопасными для детей регионами, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совещания "Реализация стратегии (концепции) комплексной безопасности детства: опыт регионов". Рейтинг составлен в рамках программы "Качество детства".

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В порядке убывания после тройки лидеров идут Республика Татарстан, Омская область, Волгоградская область, Свердловская область, Мордовия, Магаданская область, Москва.

По словам Кузнецовой, в первую очередь учитывался показатель детской смертности. "Мы смотрели гибель детей по разным направлениям: падение из окон, пожар, ДТП, гибель детей на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников, суицид", - цитирует омбудсмена ТАСС.

Программа "Качество детства" - это автоматизированные информационные технологии искусственного интеллекта. Она собирает статистику министерств и ведомств, отслеживает динамику процессов и делает прогноз как для регионов, так и на российском уровне. Среди показателей право на охрану здоровья, образование, социальное обеспечение, доступ к безопасности и другие.

В регионах Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам человека Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Мурманская область СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Курская область ПФО Татарстан СФО Омская область

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