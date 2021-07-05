Суд в Вологодской области признал, что пнуть после бани машину такси, является правонарушением. Правовое приключение на свою чистую голову нашла 36-летняя Ольга Л., которая однажды февральским утром не смогла уехать из бани.

"Как следует из материалов дела, 13 февраля 2021 года в 7.00 Ольга Л. у дома 53а на Зосимовской улице в Вологде пнула по переднему бамперу автомобиль Volkswagen Polo, чем причинила ущерб в размере 3990 рублей", - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

В каком-то смысле это было чистое ДТП: есть машина на дороге, есть поврежденный бампер. То, что виновник аварии был на своих двоих, а не на своих четырех (колесах), не так чтобы многое меняет. По крайней мере для бампера.

"Как объяснила Ольга сотрудникам полиции, тем утром она вызвала такси из бани на Советском проспекте. Через 15 минут подъехал автомобиль белого цвета, но водитель сказал, что у него есть другой заказ, он ее не повезет. Она расстроилась и пнула по автомобилю, причинять ущерб не хотела, вину признает, - продолжают в пресс-службе. - Таксист пояснил, что после случившегося вышел из автомобиля и увидел на бампере скол краски, царапины и небольшое отверстие и вызвал полицию".

История умалчивает, почему таксист вдруг решил дать обратный ход и отказался везти женщину. Очень похоже, что "другой заказ" был отговоркой, а на самом деле в этой истории есть какая-то тайна. Вполне возможно, что у женщина даже была какая-то причина негодовать на таксиста. А кто в 7 утра после бани сможет сохранить железную выдержку в подобной ситуации?

Однако, что бы ни происходило на дороге, каждый должен помнить главное правило приличия: чужой бампер, как и автомобиль в целом, неприкосновенен. Поэтому Ольгу Л. привлекли к административной ответственности по статье 7.17 КоАП РФ "Умышленное повреждение чужого имущества".

"Мировой судья назначил Лазаревой наказание в виде административного штрафа в размере 300 рублей. Постановление вступило в силу", - рассказывают в пресс-службе.

Таксист отказался забрать женщину. Возможно, по-человечески он был не прав и у нее были основания злиться. Но, ударив ногой по бамперу, она сама перешла грань. Чужой бампер - неприкосновенен

Но сказать, что нарушительница легко отделалась, нельзя. Как поясняют в суде, потерпевшая сторона теперь вправе обратиться с иском о возмещении ущерба. То есть, если компания такси проявит настойчивость, женщине придется заплатить еще и за бампер. А постановление о наказании в административном порядке будет доказательством, что авария действительно была и вина гражданки в этом установлена.

Сегодня у многих пешеходов вошло в привычку пинать чужие автомобили, выражая свое недовольство чем-либо. Не надо недооценивать чувствительность железных коней: любой пинок им крайне неприятен. Это как минимум. Как максимум удар может причинить вред машине. А любая царапина на авто, как всем известно, это рубец на сердце водителя. Потому удар сгоряча по чужому бамперу, а также крылу, капоту и т.п. вполне может выйти боком. Как наказывать "ударника", объяснил мировой суд.