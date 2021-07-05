Суд Петербурга запретил еще два аниме - "Акира" и "Эльфийская песнь"

В Петербурге запретили распространение ссылок на еще два фильма в стилистике аниме - "Акира" и "Эльфийская песнь". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как отмечается в материалах пресс-службы, решение Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга вынесено по административному иску прокурора.

- Информация может нанести вред здоровью и психическому развитию детей, - постановил суд.

Этим же решением запрещена ссылка на "Эльфийскую песнь" и очередные ссылки на "Токийский гуль" и "Тетрадь смерти".