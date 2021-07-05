В Петербурге вынесен приговор по делу о гибели человека при сносе СКК

В Петербурге вынесен приговор исполнителям работ по сносу здания СКК, по вине которых погиб человек. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, на скамье подсудимых оказались трое - Сергей Акименко, Дмитрий Смирнов и Николай Иванов. Каждому из них приговором Московского районного суда Санкт-Петербурга назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в два года. Также суд взыскал с Акименко, Иванова, Смирнова по 900 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело по факту гибели человека было возбуждено по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Как следует из материалов суда, Акименко, являясь фактическим руководителем и работодателем ООО "Техснаб", принял на работу в качестве прорабов Смирнова и Иванова, которые в свою очередь наняли сотрудников для проведения демонтажных работ на на объекте "Петербургский спортивно-концертный комплекс" на проспекте Гагарина. Несмотря на то, что демонтаж кожухов и вант необходимо было вести на высоте 40 метров, подготовительные мероприятия не проводились, работники не прошли инструктаж.

- Иванов дал Смирнову указание организовать работы на высоте 40 метров с использованием газорезочного оборудования, в отсутствие организационно-технологической документации на работы, тем самым допустил людей к работам в опасных условиях, - рассказали в объединенной пресс-службе. - Работники находились в монтажных корзинах (люльках), доставляемых на необходимую высоту автокранами. В ходе работ Смирнов по рации дал указание рабочему покинуть люльку и продолжить выполнение работ, находясь непосредственно на элементе конструкции СКК.

После спила очередного ванта здание начало разрушаться, рабочий упал с высоты и погиб.

- Акименко, Смирнов и Иванов, желая ускорить выполнение работ и получение оплаты по договору подряда, допуская преступную небрежность, то есть не предвидя возможности самопроизвольного обрушения строения, - указал суд, - хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должны были и могли предвидеть последствия, грубо проигнорировали основополагающие права человека и не выполнили требования нормативно-правовых актов.