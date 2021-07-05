В Петербурге забытого на самоизоляции сотрудника уволили за прогул

В Петербурге мастер макетного цеха одного из городских предприятий ушел на самоизоляцию вместе со всем коллективом, а когда предприятие заработало, сотруднику об этом не только не сказали, но и уволили за прогулы.

Как сообщает Управление ФСПП по Санкт-Петербургу, мужчина узнал об окончании самоизоляции спустя неделю после того как его коллеги уже ударно трудились на производстве. До этого мужчина работал в компании пять лет.

На самоизоляцию сотрудники ушли весной прошлого года. Предполагалось, что сотрудников в цеха вызовут по звонку. Но с мужчиной никто не связывался.

Когда он все же пришел на предприятие, то обнаружил у кадровиков несколько заполненных актов о невыходе на работу.

Мужчины обратился в Ленинский районный суд Петербурга и выиграл дело. С работодателя он взыскал невыплаченную зарплату, компенсацию за вынужденный прогул и нанесенный моральный вред. В общей сложности сумма выплат составил около 200 тысяч рублей. Деньги судебные приставы взыскали со счета компании.