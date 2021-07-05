В Вологде появится памятник Василию Белову

В Вологде на дом, в котором четверть века жил известный российский писатель Василий Белов, установят памятную доску. А еще ему поставят памятник. Все это приурочено к 90-летию со дня рождения выдающегося писателя, которое будут отмечать в 2022 году. Место для памятника выбрали сами жители Вологды. Для этого даже запустили специальное голосование.

Один из самых ярких представителей "деревенской прозы" Василий Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Харовского района. В ней до сих пор сохранились два дома, имеющих отношение к писателю. Первый построил его отец. Потом это здание продали и переделали, но Василий Белов выкупил старую часть дома и отремонтировал ради памяти отца и бабушки. Во втором доме, доставшемся ему от деда, он создал лучшие свои произведения, принимал гостей. В Тимонихе писатель и похоронен, рядом со своей мамой. А деревня стала популярным туристским маршрутом на родину писателя "Дорога к дому".

В Вологде в доме N 10 по улице Октябрьской семья писателя проживала с 1987-го по 2012-й, именно в этот год 4 декабря Василий Белов ушел из жизни. Здесь, на доме-музее писателя, и установят памятную доску, которую выполнил Юрий Евграфов, скульптор из Санкт-Петербурга.

Определились и с местом для памятника. Он появится возле Вологодской областной универсальной научной библиотеки, активным читателем которой был Василий Белов.