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Рубрика: Культура

По дороге в Тимониху

В Вологде появится памятник Василию Белову
Текст: Светлана Цыганкова ( Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
В Вологде на дом, в котором четверть века жил известный российский писатель Василий Белов, установят памятную доску. А еще ему поставят памятник. Все это приурочено к 90-летию со дня рождения выдающегося писателя, которое будут отмечать в 2022 году. Место для памятника выбрали сами жители Вологды. Для этого даже запустили специальное голосование.

Один из самых ярких представителей "деревенской прозы" Василий Белов родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха Харовского района. В ней до сих пор сохранились два дома, имеющих отношение к писателю. Первый построил его отец. Потом это здание продали и переделали, но Василий Белов выкупил старую часть дома и отремонтировал ради памяти отца и бабушки. Во втором доме, доставшемся ему от деда, он создал лучшие свои произведения, принимал гостей. В Тимонихе писатель и похоронен, рядом со своей мамой. А деревня стала популярным туристским маршрутом на родину писателя "Дорога к дому".

Фото: Татьяна Андреева
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В Вологде в доме N 10 по улице Октябрьской семья писателя проживала с 1987-го по 2012-й, именно в этот год 4 декабря Василий Белов ушел из жизни. Здесь, на доме-музее писателя, и установят памятную доску, которую выполнил Юрий Евграфов, скульптор из Санкт-Петербурга.

Определились и с местом для памятника. Он появится возле Вологодской областной универсальной научной библиотеки, активным читателем которой был Василий Белов.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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