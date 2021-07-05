Дом для сирот и водопровод сдадут в астраханском поселке Красные Баррикады

Трехэтажный 24-квартирный дом достраивают в поселке Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской области. В нем будут жить выпускники детских домов.

Как сообщили губернатору Игорю Бабушкину, проинспектировавшему ход строительства, ключи от новых квартир сиротам можно будет вручать уже в августе.

В доме завершены основные строительные работы, сделана внутренняя отделка квартир, установлены газовые плиты, сантехника, сейчас ведется подключение инженерных коммуникаций. Кроме того, подведены подъездные пути и благоустроена придомовая территория.

Всего в очереди на получение жилья в Икрянинском районе стоит 197 сирот.

- Очерёдность растет, поэтому темпы строительства необходимо наращивать, - подчеркнул Игорь Бабушкин. - Прошу оперативно готовить новые земельные участки и документацию, чтобы как можно быстрее начать строительство новых домов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в конце июля в поселке также заработает обновленный водопровод. Реконструкцию 32-километровых сетей произвели в прошлом году в рамках госпрограммы "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области", а до этого заменили насосное оборудование и фильтры на очистных сооружениях.

Между тем, ввод объекта задержался из-за банкротства муниципального предприятия, отвечающего за водоснабжение, сейчас проблема решается - сети переведут на обслуживание вновь образованной ресурсоснабжающей организации.

В райцентре - селе Икряном в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустраивают бульвар "100 лет Икрянинскому району". Запланированы масштабные работы: строительство летнего театра, беседок-павильонов, фонтана, детской и спортивной площадок, монтаж систем освещения и полива. Ускорить работы удалось, благодаря проекту "Народный бюджет". Новый бульвар откроется в 2024 году. Предполагается, что он станет украшением райцентра.

Как отметил губернатор на встрече с жителями района, инфраструктура района улучшилась за два последних года: построены дороги, модульные ФАПы и амбулатория. Но самое главное - это возобновление работы судостроительного завода в поселке Красные Баррикады.

- Мы погасили задолженность по заработной плате, - отметил Игорь Бабушкин. - Сейчас трудоустроено больше 1300 работников. Есть производственная программа. Обстановка нормализовалась. Завод работает.

В этом году в районе откроются ещё пять фельдшерско-акушерских пунктов и детский сад, продолжатся масштабные работы по благоустройству общественных территорий.