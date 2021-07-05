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05.07.2021 13:17
Рубрика: Происшествия

Двое взрослых и ребенок утонули в Анапе

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

В селе Витязево, входящем в муниципальное образование города-курорта Анапа, днем 5 июля утонули три человека. Как сообщили "РГ" в прокуратуре Краснодарского края, течение начало уносить 13-летнего подростка, а взрослые пытались ему помочь.

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- Сильным течением несовершеннолетнего начало уносить от берега. Его отец со своим знакомым бросились на помощь, но справиться с течением все трое не смогли, - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре также сообщили, что сейчас по факту гибели троих человек организована проверка, на место выехали следователи и прокурор Анапской межрайонной прокуратуры.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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