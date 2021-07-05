Кириенко: Поправки в Конституцию закрепили в РФ традиционные ценности

Изменения в Конституции РФ закрепили ряд традиционных ценностей, свойственных нашей стране. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе открытия III форума молодых политологов России "Дигория" в Сочи.

Он напомнил, что прошел год с общероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию. Тогда в результате выбора, сделанного гражданами, в Основном Законе были закреплены ценности, касающиеся защиты исторической памяти, суверенитета нашей страны. "Причем не только территориального суверенитета, но и культурно-исторического суверенитета, которые, конечно же, сказываются на политической науке, на системе политического образования", - уточнил Кириенко. Все эти ценности, считает представитель Кремля, свойственны именно нашей стране.

Говоря на актуальную тему пандемии, он не исключил, что этот вызов может повлечь за собой изменения в социальных и политических процессах.