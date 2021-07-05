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05.07.2021 08:58
Рубрика: В мире

На юге России началась ревакцинация военнослужащих от COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В частях Южного военного округа началась ревакцинации военнослужащих, членов их семей, сделавших прививку от COVID-19 до 1 января 2021 года. У военных медиков добровольно ревакцинироваться также могут гражданский персонал, военные пенсионеры и государственные служащие.

Отметим, что в прошлом году препаратом "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) от коронавирусной инфекции были вакцинированы 130 тысяч солдат и офицеров, а также членов их семей и гражданского персонала военных баз в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, на территории военного округа развернуто свыше 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых - мобильные.

Кроме того, при проведении весеннего призыва на юге России был реализован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Помещения, территория и транспорт дезинфицировали солдаты войск радиационной химической и биологической защиты ЮВО. Более пяти тысяч новобранцев воспользовались правом пройти вакцинацию от COVID-19 по прибытии в места службы и привились первым компонентом препарата.

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