Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО на этой неделе 02:02
Пентагон опроверг информацию об обстреле американской базы в Сирии 01:28
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан 01:26
Космонавты КНР успешно завершили семичасовые работы в открытом космосе 01:13
В США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от COVID-19 00:23
МЧС Азербайджана не фиксировало аварий по нефтяной инфраструктуре на Каспии 04.07.2021
Экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум вызвал на бой Федора Емельяненко 04.07.2021
Названы пять способов определения свежести яиц 04.07.2021
Мазепин получил три штрафных балла по итогам Гран-при Австрии 04.07.2021
Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут 04.07.2021
Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 04.07.2021
Москва запустила новые односекционные трамваи 04.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19 04.07.2021
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" 04.07.2021
В Москве центр реабилитации "Солнце мое" оказался под угрозой закрытия 04.07.2021
Что нужно знать о Декларации независимости США 04.07.2021
Названа страна, ставшая мировым лидером по вакцинации 04.07.2021
За сутки 26 военнослужащих вылечили от коронавируса 04.07.2021
СК проверит врача неотложки, копавшегося в вещах ветерана 04.07.2021
Экс-глава Евросовета Дональд Туск объявил о возвращении в польскую политику 04.07.2021
На похоронах Кеннета Каунды британский министр перепутал Замбию с Зимбабве 04.07.2021
Врач объяснил, как отказавшиеся от вакцинации помогают коронавирусу 04.07.2021
Восемь человек пострадали при стрельбе в Техасе 04.07.2021
Российский пилот Терещенко выиграл гонку в Италии 04.07.2021
Суд не стал арестовывать главу Лобни по делу о неустановке трансформатора 04.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 01:32
Рубрика: Происшествия

Беда уйдет в среду

Вчера Крым вновь подвергся наводнению
Текст: Юлия Крымова (Бахчисарай)
Российская газета - Столичный выпуск № 145(8496)
Не успел Крым оправиться от последствий недавнего паводка, как на полуостров обрушились проливные дожди, вследствие которых из берегов вышли реки, затопившие жилые дома. Самый сильный удар стихии пришелся на Бахчисарайский район, где вчера выпало 113 миллиметров осадков - две месячные нормы. Потребовалась срочная эвакуация местных жителей.

Из берегов вышли реки Коккозка и Бельбек - в частности, уровень воды в Бельбеке повысился на 2,4 метра. В зоне подтопления оказались более 50 частных домов в селах Соколиное, Куйбышево, Нижняя Голубинка, Аромат, Богатырь и других. В Соколином с горы сошел селевой поток, затоплена территория местного психоневрологического интерната. В результате наводнения в Куйбышево пропала без вести женщина, ее поисками заняты спасатели. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу. С затопленной территории эвакуированы 64 человека, в том числе 21 ребенок. Они разместились у родственников, а один человек - в школе села Куйбышево.

Фото: Пресс-служба правительства РК
В Крыму после ливней существенно увеличились запасы водохранилищ

Ливни также прошли в Феодосии, Красногвардейском, Симферопольском, Раздольненском районах Крыма, в Ялте и Алуште. Там за сутки выпало около месячной нормы осадков. В Ялте, которая только оправилась от последствий сильнейшего наводнения, снова затопило несколько улиц.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что причиной наводнения стал активный холодный фронтальный раздел, который задержится над полуостровом еще на двое суток: "Дожди с грозами - именно его рук дело, а покинет Крым он только 7 июля. В понедельник и вторник ожидаются грозовые дожди различной интенсивности..."

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Паводки в России

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"