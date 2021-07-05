Не успел Крым оправиться от последствий недавнего паводка, как на полуостров обрушились проливные дожди, вследствие которых из берегов вышли реки, затопившие жилые дома. Самый сильный удар стихии пришелся на Бахчисарайский район, где вчера выпало 113 миллиметров осадков - две месячные нормы. Потребовалась срочная эвакуация местных жителей.

Из берегов вышли реки Коккозка и Бельбек - в частности, уровень воды в Бельбеке повысился на 2,4 метра. В зоне подтопления оказались более 50 частных домов в селах Соколиное, Куйбышево, Нижняя Голубинка, Аромат, Богатырь и других. В Соколином с горы сошел селевой поток, затоплена территория местного психоневрологического интерната. В результате наводнения в Куйбышево пропала без вести женщина, ее поисками заняты спасатели. Еще одна пострадавшая доставлена в больницу. С затопленной территории эвакуированы 64 человека, в том числе 21 ребенок. Они разместились у родственников, а один человек - в школе села Куйбышево.

Ливни также прошли в Феодосии, Красногвардейском, Симферопольском, Раздольненском районах Крыма, в Ялте и Алуште. Там за сутки выпало около месячной нормы осадков. В Ялте, которая только оправилась от последствий сильнейшего наводнения, снова затопило несколько улиц.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что причиной наводнения стал активный холодный фронтальный раздел, который задержится над полуостровом еще на двое суток: "Дожди с грозами - именно его рук дело, а покинет Крым он только 7 июля. В понедельник и вторник ожидаются грозовые дожди различной интенсивности..."