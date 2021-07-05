На Кубани будут судить подростка, вымогавшего деньги у директора школы

В Усть-Лабинском районе Кубани сотрудники полиции передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 17-летнего школьника за вымогательство. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По информации стражей правопорядка, ученик одной из местных школ вступил в переписку в мессенджере с директрисой образовательного учреждения. Юноша потребовал 30 тысяч рублей за свое молчание - якобы он располагает информацией о фактах хищения руководительницей школы бюджетных денег - и после этого обозначил место, где необходимо оставить нужную сумму. Об этом происшествии женщина сообщила в полицию.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц в станице Восточной, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - При личном досмотре подростка полицейские обнаружили конверт с муляжом денежных купюр, оставленный потерпевшей в условленном месте. На период производства дознания обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде".