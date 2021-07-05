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05.07.2021 23:15
Рубрика: Происшествия

На Кубани после мощного ливня подтопило 195 придомовых территорий

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Славянском районе Краснодарского края сложилась тяжелая ситуация после длившегося целый час сильнейшего дождя. Как в понедельник поздно вечером сообщили в региональном оперативном штабе, в городе Славянске-на-Кубани подтопило 195 придомовых территорий. Причем в 80 домов уже зашла вода.

Фото: Пресс-служба администрации Сочи
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В районе создан оперштаб по устранению последствий подтопления. По информации муниципалитета, каждое обращение отрабатывает комиссия: 15 групп специалистов администрации города обходят пострадавшие от воды дома и дворы, составляют акты обследования, на месте решают с жителями вопрос о переселении в пункты временного размещения.

В данный момент на подтопленных участках выполняют работы по отводу воды. Ее откачивают 20 машин и 15 мотопомп. По данным местных властей, за два часа работы насосных станций уровень воды значительно понизился и снижается далее. Работы будут идти всю ночь, до полного устранения последствий ливня.

Для размещения жителей уже подготовлено 100 номеров в гостинице "Уют" и открыт пункт временного размещения на базе школы № 5. Пока за помощью обратилась одна семья с детьми, ее разместили в гостинице.

Сообщается, что ситуация находится на контроле у губернатора Кубани.

Как рассказали в пресс-службе краевого ведомства спасателей, сегодня в 21.30 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по региону от оперативного дежурного ЕДДС МО Славянский район поступило сообщение о том, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений за один час выпало 25 мм осадков. При этом подтопленных социально значимых объектов нет.

Всего к ликвидации последствий привлекается от РСЧС 50 человек, 18 единиц техник (из них от МЧС России - 19 человек личного состава и шесть единиц техники).

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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