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05.07.2021 08:28
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде регионов страны

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сильнейшие дожди, штормовой ветер и град распространятся в начале этой недели сразу на несколько регионов страны. В зоне осадков окажется юг Европейской России, Крым и Урал, рассказали в Гидрометцентре страны.

Синоптики предупредили приморцев о сильном дожде

"В Южном и Северо-Кавказском федеральном округах будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков, - цитирует РИА Новости начуного руководителя центра Романа Вильфанда. - Температура воздуха в Краснодарском крае и Ростовской области будет как в июне за счет прохождения прохладных воздушных масс по восточной периферии антициклона".

В Крыму синоптики прогнозируют ливень при порывах ветра до 20-25 метров в секунду. Дожди ожидают и жителей Ростовской области. Сильные осадки будут сопровождаться порывами ветра от 15 до 20 метров в секунду, ожидается гроза. При этом воздух по области прогреется до 40 градусов, поясняет метеоролог. Дожди проверят на прочность жителей Калмыкии, Челябинской и Свердловской областей.

А вот в Курганской области, напротив, синоптики обещают жаркую погоду. Днем здесь до плюс 37 градусов. С понедельника очередная "волна тепла" придет в Санкт-Петербург, на Кольский полуостров. Температуры будут превышать норму сразу на шесть-восемь градусов.

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