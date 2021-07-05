Сошедший на федеральную трассу Джубга - Сочи сель перекрыл движение

Новости

Володин ответил на вопрос о президентских амбициях 23:07
Ученые: Все жители Франции имеют в организме следы тяжелых металлов 22:51
Федун: Для развала соглашения ОПЕК+ нет оснований 22:48
Герцогиня Кембриджская ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным 22:28
В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры 22:19
В Гагре за сутки утонул второй турист из РФ 21:55
Глава Ростуризма рассказала о судьбе изолированных на Кубе россиян 21:34
ВМФ РФ взял на контроль передвижения корабля-разведчика ВМС Франции 21:31
Болгария введет с 8 июля обязательные ПЦР-тесты для российских туристов 21:31
Сенатор поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова 21:25
Доктор Румянцев: Вакцинация подростков от COVID-19 начнется не раньше, чем через год 21:24
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 1 316 военнослужащих 21:18
Рябков: США вводят санкции против России, несмотря на их бессмысленность 21:10
Почти 800 книг пополнили библиотечный фонд Русского центра в Донецке 20:59
У вакцины "Спутник V" не нашли новых побочных эффектов 20:57
В Болгарии представили план перехода на евро 20:55
Видео: Какие стандарты в эпоху цифровизации появились в России 20:51
В Тбилиси не состоялся марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества 20:45
Татьяна Москалькова попала в больницу с диагнозом COVID-19 20:43
Джонсон анонсировал снятие с 19 июля антиковидных ограничений в Британии 20:40
Захарова оценила санкции ЕС против Беларуси 20:27
Нефть Brent впервые с 2018 года стоит дороже 77 долларов 20:26
"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу и Украину 20:03
Эксперты: российская пшеница резко подешевела 19:36
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за разгула стихии 19:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
05.07.2021 22:07
Рубрика: Происшествия

Сошедший на федеральную трассу Джубга - Сочи сель перекрыл движение

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В Туапсинском районе на 65-м километре автомобильной дороги А-147 "Джубга - Сочи" закрыто движение с обеих сторон из-за схода селя. Это единственная автодорога между курортом и остальной частью Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Крыму из-за сильных ливней разлились реки и сошел селевой поток

Для движения транспорта перекрыт участок, соединяющий Туапсе и Сочи. В результате инцидента пострадавших нет.

Как уточнили в Оперативном штабе Кубани, инцидент произошел рядом с поселком Гизель-Дере. Сель составляет 40 метров в длину и два метра - в высоту. На перекрытом участке трассы идут работы по очистке дороги и ликвидации последствий верхового оползня. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

По информации пресс-службы Упрдор "Черноморье", ранее сель сошел на трассе А-149 Адлер - Красная Поляна. Завершаются работы по устранению последствий селя, вышедшего на проезжую часть. Работают четыре единицы техники и 12 рабочих. С дороги было утилизировано 90 кубических метров селевых масс.

Оперштаб Краснодарского края просит радиостанции, а также информационные паблики региона оповестить водителей в своем эфире и на лентах о том, что в Туапсинском районе закрыто движение для автомобилей. Их просят воздержаться от поездок или остановиться на стоянках и специальных площадках, не доезжая этого участка.

В регионах Происшествия ЧП Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Нефть Brent впервые с 2018 года стоит дороже 77 долларов
Глава Ростуризма рассказала о судьбе изолированных на Кубе россиян
Новую вакцину от коронавируса зарегистрируют под брендом Aurora-CoV
Болгария введет с 8 июля обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"