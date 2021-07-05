Сошедший на федеральную трассу Джубга - Сочи сель перекрыл движение

В Туапсинском районе на 65-м километре автомобильной дороги А-147 "Джубга - Сочи" закрыто движение с обеих сторон из-за схода селя. Это единственная автодорога между курортом и остальной частью Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Для движения транспорта перекрыт участок, соединяющий Туапсе и Сочи. В результате инцидента пострадавших нет.

Как уточнили в Оперативном штабе Кубани, инцидент произошел рядом с поселком Гизель-Дере. Сель составляет 40 метров в длину и два метра - в высоту. На перекрытом участке трассы идут работы по очистке дороги и ликвидации последствий верхового оползня. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

По информации пресс-службы Упрдор "Черноморье", ранее сель сошел на трассе А-149 Адлер - Красная Поляна. Завершаются работы по устранению последствий селя, вышедшего на проезжую часть. Работают четыре единицы техники и 12 рабочих. С дороги было утилизировано 90 кубических метров селевых масс.

Оперштаб Краснодарского края просит радиостанции, а также информационные паблики региона оповестить водителей в своем эфире и на лентах о том, что в Туапсинском районе закрыто движение для автомобилей. Их просят воздержаться от поездок или остановиться на стоянках и специальных площадках, не доезжая этого участка.