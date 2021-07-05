В Астраханской области утонули пенсионерка и двое детей

В Астраханской области водолазы обнаружили тела двух утонувших детей: четырехлетнего мальчика и шестилетней девочки. Тело пожилой женщины, сопровождавшей детей при купании в Волге, было обнаружено ранее.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, третьего июля женщина с двумя внуками отправилась купаться на берег реки Волги в поселке Ильинка.

Позже тело бабушки было найдено на берегу реки, а детей унесло течением. По данным ТАСС, утонувшую девочку удалось найти около поселка Бахтемир, а мальчика - возле поселка Волго-Каспийский.

По факту трагедии сотрудники СКР проводят доследственную проверку.

Кстати

Четвертого июля в Красноярском районе на реке Бузан в районе острова Вятский упал с гидроцикла и утонул 43-летний мужчина.