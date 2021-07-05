Новости

В КЧР дождевой паводок разрушил мост через реку Кубань 10:17
В Красноярском крае суд признал двоих мужчин виновными в убийстве 10:17
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе 10:14
В Якутске запретили вход в госучреждения непривитым от COVID-19 10:11
Умер актер, бывший ведущий программы "Время" Юрий Петров 10:10
Названы восемь российских городов с неприемлемым канцерогенным риском 10:01
Минздрав создаст цифровой генетический паспорт пациента 09:57
В Крыму из мест подтопления эвакуировали 164 человека 09:56
Талибы поставили ультиматум Западу 09:50
В Астраханской области утонули пенсионерка и двое детей 09:45
Новая британская БМП Ajax оглушила испытателей 09:43
Марокко ужесточило условия въезда для россиян 09:38
Сергунина: Пандемия не повлияет на развитие городской среды в Москве 09:34
Переболевших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование 09:15
В Центробанке рассказали, как изменятся бумажные деньги в России 09:05
На химзаводе в Таиланде прогремел взрыв 09:02
Глава Минпромторга оценил идею запрета пластиковых пакетов в России 09:00
На юге России началась ревакцинация военнослужащих от COVID-19 08:58
Синоптики предупредили об опасной погоде в ряде регионов страны 08:28
Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от пандемии COVID-19 07:43
Власти Колымы объяснили положение региона в рейтинге доходов населения 07:38
Бывший фермер из Пуэрто-Рико признан самым старым мужчиной в мире 07:09
Китай отправил в космос метеорологический спутник 06:52
ВС Филиппин сообщили о гибели мирных жителей при крушении военного самолета 06:31
Мантуров: В России почти 500 тысяч человек в день вакцинируются от COVID-19 05:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 09:45
Рубрика: Происшествия

В Астраханской области утонули пенсионерка и двое детей

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области водолазы обнаружили тела двух утонувших детей: четырехлетнего мальчика и шестилетней девочки. Тело пожилой женщины, сопровождавшей детей при купании в Волге, было обнаружено ранее.

В Азовском море утонули мужчина и его 15-летний сын

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, третьего июля женщина с двумя внуками отправилась купаться на берег реки Волги в поселке Ильинка.

Позже тело бабушки было найдено на берегу реки, а детей унесло течением. По данным ТАСС, утонувшую девочку удалось найти около поселка Бахтемир, а мальчика - возле поселка Волго-Каспийский.

По факту трагедии сотрудники СКР проводят доследственную проверку.

Кстати

Четвертого июля в Красноярском районе на реке Бузан в районе острова Вятский упал с гидроцикла и утонул 43-летний мужчина.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с российскими туристами на Кубе
Минздрав создаст цифровой генетический паспорт пациента
Умер ведущий программы "Время" Юрий Петров
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"