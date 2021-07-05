В Госдуме оценили выпуск украинского телеканала с российским Крымом

Появление в эфире украинского государственного телеканала карты России с Крымом следует расценивать, как растущее понимание фактической принадлежности полуострова. А наказание за подобные действия является преследованием инакомыслия и демократии. Такое мнение RT высказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

- В целом, несмотря на нежелание западных политиков публично признавать Крым частью России, у всех уже есть понимание фактической принадлежности полуострова, - сказал депутат.

Бальбек также оценил поднявшуюся в отношении руководства телеканала и журналистов волну репрессий со стороны СБУ. По его мнению, эти факты следует расценивать, как преследование любых взглядов, несовпадающих с генеральной линией правящей украинской верхушки. Инакомыслие тут же подвергается репрессиям, что по сути является подтверждением внутренней слабости власти.

- Страна, которая имела все шансы быть успешной и демократичной, стала диктаторской и безнадежной, - сказал Руслан Бальбек.

Накануне украинский государственный телеканал "Дом" в заставке одного из выпусков программы "Русский дом" показал карту России с включенным в ее состав Крымом. Авторы отметили, что такой вид заставки утвердило руководство канала. После выхода на экраны выпуск программы был удален из эфирной сетки вещания, а СБУ сообщило, что проведет расследование в отношении тех, кто создал заставку и допустил показ этого изображения.