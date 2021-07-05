В Севастополе из-за паводка остановлен новый водозабор на реке Бельбек

В Севастополе в результате сильнейшего паводка отключен от электроэнергии новый водозабор на реке Бельбек. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор города Николай Жигулин.

- В реке Бельбек уровень воды повысился на 2-3 метра, - рассказал Жигулин. - Подтоплена одна электроподстанция. Отключен новый водозабор на реке Бельбек. Частично обесточено село Камышлы.

Жители села Верхнесадовое, расположенного возле Бельбека, опубликовали в соцсетях фото и видео разлива реки. Вода затопила сады и виноградники в долине, а также несколько участков дорог, перекрыв проезд к домам. О затоплении жилья в этом районе пока не сообщалось.

В результате сильных ливней наполнилось Чернореченское водохранилище, питающее водой Севастополь. По словам Жигулина, за сутки в нем прибавилось 2,5 миллиона кубометров. Сейчас в водохранилище накоплено 50,4 миллиона кубометров, которых городу хватит на бесперебойное водоснабжение. Вода продолжает прибывать.

В Севастополе были затоплены улицы в районе проспекта Октябрьской революции, бухты Казачьей, в Любимовке, там работали городские службы и МЧС, прочищали ливневки и стоки, откачивали воду.

От наводнения также пострадали села Байдарской долины под Севастополем. Днем 4 июля вышла из берегов река Бага, затопив дворы и жилые дома в селе Новобобровка, а также дорогу между селами Родниковое и Передовое. Коммунальщики расчистили участки под тремя мостами от бревен и мусора, которые стали причиной подтопления. К вечеру уровень воды упал, река вернулась в свои берега.