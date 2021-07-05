В Сочи сейчас как никогда многолюдно на набережной. Но люди не купаются. Пляжи закрыты. Их патрулируют охранники. Они прогоняют зевак, которые снимают, что сейчас происходит на приморской набережной. Объясняя тем, что скоро начнется расчистка территории. Еще вчера центральная набережная Адлера была полна отдыхающих. На море не штормило. И вообще плавать было одно удовольствие - вода в воскресенье была 23 градуса. Солнца не было. Все ждали непогоду. Прогноз был неблагоприятный.

"В городе Сочи темные ночи", - напевала 6-летняя Сонечка, она субботним утром впервые с папой летела в Сочи. Пассажиры понимающе улыбались. Если вы будете прогуливаться по центральной набережной Адлера, то обязательно заметите, что едва ли не каждые пять минут самолеты идут на посадку. Засекали. Аэропорт Сочи ежедневно принимает 130 рейсов. Суточный пассажиропоток достигает 40-45 тысяч человек, а в пятницу и выходные доходит до 49 тысяч.

Темная ночь с грозовыми всполохами, штормовым ветром и мощными ливнями накрыла Сочи с воскресенья на понедельник. За сутки на курорт выпало около месячной нормы осадков. Залповый ливень со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду бушевал до середины понедельника. Улицы в центре города и большинстве черноморских поселков буквально ушли под воду. Сейчас на курорте отдыхают более 180 тысяч гостей со всех российских регионов. Власти обещают в максимально короткие сроки привести в порядок сочинские улицы и пляжи. "Приходите завтра", - говорят спасатели. Обещая, что за это время расчистят набережную.

За сутки выпало около месячной нормы осадков: на побережье - 46-98 миллиметров, а в горах - 37-46. Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Есть жертвы. Молодой человек погиб под тяжестью рухнувшего дерева, еще двое пострадали. Всего порывистый ветер повалил 34 дерева, наблюдались локальные отключения электричества. Вера Николаевна, выгребая веником воду из палатки, где продает магнитики и разные сувениры отдыхающим, рассказала корреспонденту "РГ", что она утром с приключениями добиралась на работу. На улице Чкалова, где она живет, вода доходила до пояса. Посмотрела по Яндекс-карте. Эта улица почти в 500 метрах от набережной. Надо же - вода и сюда добралась!

Залповый ливень со шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду бушевал до середины понедельника

В соцсетях местные жители выкладывают снимки и видеоролики разгула стихии. Автомобили буквально плыли по дорогам словно лодки, а прогулочную яхту "Святой Николай" в море высокие волны опрокинули на берег возле Олимпийского парка...

- Мы приехали на курорт в субботу и не успели обрадоваться солнечной погоде, как она испортилась, - поделились впечатлениями туристы из Москвы Елена и Леонид. - Гуляя по набережной, у нас чуть не унесло в море головные уборы.

С утра на пляже почти никого. Чтобы добраться до набережной, нужно прошлепать по огромным лужам, утопая по щиколотку, а то и по колено в воде.

В понедельник рано утром власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. На реке Хосте зафиксировали превышение опасной отметки в 336 сантиметров, а на Псезуапсе Лазаревского района - 420. Также оперативные службы зафиксировали критический подъем уровня рек Хороты и Мацесты, а также Кудепсты и Кепши. Из русел рек выносился крупный мусор, некоторые участки напоминали сплав бревен.

В Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом и в Хосте на улице Самшитовой возникли локальные подтопления. Близ торгового центра "Александрия" в Центральном районе дежурная бригада спасла упавшего в реку человека. Также были подтоплены технические помещения в подвале и на первом этаже городской больницы N 3 в Хосте. В русле реки в районе отеля "Алеан Спутник" в Хостинском районе образовался затор из бревен, что спровоцировало подтопление территории. Также подтопления наблюдались в районе пансионата "Бургас" в Кудепсте.

На курорте объявили штормовое предупреждение и запретили не то что купаться, а даже близко подходить к морю. Все пляжи закрыты - огорожены сигнальной лентой и выставлены информационные щиты, а также усилено дежурство матросов-спасателей.

В кафе недалеко от центрального рынка Адлера, где варят вкусный кофе по-восточному, официантка Нина сама не своя. Ее мама сейчас проходит обследование в Хостинской больнице, а ее, говорят, затопило. Связались с больницей. Да, есть небольшое подтопление. Но воду уже откачали.Новость успокоила Нину.

В понедельник рано утром власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов

Гуляя по центру Адлера, куда в обед высыпали горожане и отдыхающие, сначала не подумаешь, что бушевала стихия. Только в отдельных местах дороги превратились в реки. Когда на улице Демократической собралась нырнуть в "Пятерочку", меня остановил окрик охранника: "Мы закрыты!" Магазин находится в подвальном помещении. И через стеклянные двери видно, как сотрудники вычерпывают совками воду в ведра.

Из-за обильных осадков и сильного ветра в Адлере и Хосте сильно пострадало пляжное оборудование. Арендаторы начали устранять последствия, но они смогут завершить работы, как только погода нормализуется.

Последствия залпового ливня и шквалистого ветра ликвидируют более полусотни бригад коммунальных и оперативных служб. Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.

Губернатор края Вениамин Кондратьев экстренно прибыл в Сочи, чтобы лично осмотреть зоны подтоплений, а затем провел расширенное заседание комиссии по оценке и ликвидации последствий нанесенного стихией ущерба. Вместе с мэром Сочи он побывал в маленьком селе Кепша (280 жителей), расположенном на берегу реки Мзымта. В населенном пункте эвакуировали детский сад. На пострадавшей улице Песочной соорудили дамбу. Также в зоне подтопления оказались несколько двухэтажных многоквартирных и частных жилых домов.

- Сейчас эвакуация людей не требуется. Вода в 40 метрах от домов и уже начинает уходить. Но единственную подъездную дорогу к поселку размыло. Поручил организовать подвоз питьевой воды и продуктов, - сообщил губернатор.

По прогнозам специалистов, пока осадки полностью не прекратятся и периодически дождь будет срываться. Ситуацию усугубляют "раскаченные" реки и активное переувлажнение грунта. Так что абсолютного ясного неба в ближайшие дни не ожидается.

Между тем

В Крыму вновь штормит

В Крыму устраняют последствия мощных ливней, хлынувших на полуостров 4 июля. Сильнее всего от удара стихии пострадал Бахчисарайский район, где за сутки выпали две месячные нормы осадков - 133 миллиметра. Вышла из берегов река Бельбек, затопив несколько сел в Бельбекской долине. В зоне подтопления оказались более 100 домов, эвакуированы 164 человека, в том числе 31 ребенок. Бурный поток повредил и разрушил дома селян, снес хозяйственные постройки, затопил автомобили. В поселке Куйбышево потоком воды унесло женщину, она числилась пропавшей без вести, но в понедельник ее тело нашли. Двух пожилых женщин доставили в больницу.

От ливней также досталось Ялте и окрестностям Севастополя. В Ялте затоплены несколько улиц, частные и многоквартирные дома. Под Севастополем из-за разлива реки Бельбек затопило села Верхнесадовое, Пироговку, Любимовку, Фруктовое. Из частных домов спасатели эвакуировали 8 человек, домашний скот и питомцев. Затопило электроподстанцию. Обильные осадки принесли и пользу - до уровня 50,4 миллиона кубометров наполнилось Чернореченское водохранилище, питающее Севастополь.

Подготовила Юлия Крымова