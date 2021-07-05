В Сочи из-за залпового ливня и ветра задержали 14 авиарейсов

По состоянию на 15.20, из-за сложных погодных условий из аэропорта Сочи был задержан вылет 14 рейсов, из которых 13 уже вылетели в пункты назначения, сообщили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани курорта.

"Рейс № 580 Сочи - Москва отправится сразу по прибытии борта в аэропорт, - говорится в сообщении. - Ранее рейс № 579, направлявшийся из Москвы в Сочи, совершил посадку на запасном аэродроме в Краснодаре, откуда в 15.10 отправился в сторону курорта. Сегодня в районе аэропорта сохраняется сложная метеообстановка".

Ранее сообщалось, что из-за сильнейшего ливня, штормового ветра и плохой видимости четыре самолета отказались от приземления в Сочи и ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу.

Напомним, накануне на Кубани разбушевалась стихия. В Сочи всю ночь и утро шел залповый ливень и шквалистый ветер достигал 20-22 метров в секунду.

Кстати

Международный эропорт Сочи принимает в сутки более 130 рейсов на прилет и столько же на вылет. Суточный пассажиропоток составляет 40-45 тысяч рублей, а в пятницу и выходные - до 49 тысяч.