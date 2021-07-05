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05.07.2021 12:17
Рубрика: Происшествия

Четыре самолета ушли на запасные аэродромы из-за залпового ливня в Сочи

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи из-за сильнейшего ливня, штормового ветра и плохой видимости четыре авиарейса отказались от приземления и ушли на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Фото: Ольга Бухарова/РГ
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"По данным на 10:30 5 июля, три рейса, летевшие в Сочи, направились в Краснодар: 579 АК "Ютэйр" из Москвы, 324 АК "Победа" из Челябинска и 366 АК "Победа" из Перми, - сообщили в компании-операторе воздушной гавани Сочи. - Еще один рейс (344 АК "Победа", летевший из Уфы) совершит посадку в Анапе".

На данный момент, по данным метеорологической службы, в Сочи зафиксированы порывы ветра до 18 метров в секунду, усиливается гроза. В течение суток 5 июля в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-22 метров в секунду.

Как ранее уже писала "РГ", на курорте залповый ливень со шквалистым ветром начался вчера вечером, продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов.

Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, город принял удар стихии, в связи с чем местные власти провели экстренное заседание оперативного штаба.

"Ветром в городе повалены 34 дерева. Есть локальные отключения электричества, - написал он. - Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Жертв, к глубочайшему сожалению, избежать не удалось. В Адлере от падения дерева погиб один молодой человек и еще двое пострадали".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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