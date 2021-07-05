Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

Власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, - говорится в сообщении. - Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме".

На курорте залповый ливень со шквалистым ветром начался вчера вечером, продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, город принял удар стихии, в связи с чем местные власти провели экстренное заседание оперативного штаба.

"Ветром в городе повалены 34 дерева. Есть локальные отключения электричества, - написал он. - Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Жертв к глубочайшему сожалению избежать не удалось. В Адлере от падения дерева погиб один молодой человек и еще двое пострадали".

Для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов включены сирено-речевые установки. Также дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и Службы спасения Сочи.

В случае ЧП звонить по номерам телефонов экстренных служб "112" и "262-22-98".