В Сочи устраняют разрушительные последствия залповых ливней

Последствия вчерашнего залпового ливня и шквалистого ветра в Сочи ликвидируют более 50 бригад коммунальных и оперативных служб. Продолжает работу в круглосуточном режиме оперативный штаб. Информация из районов поступает каждый час, сообщает мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

- Чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей Сочи, все городские службы работают в усиленном режиме. С каждым из глав районов нахожусь в постоянном взаимодействии для оперативного решения всех возникающих ситуаций, - написал он на своей странице в Instagram.

Из-за продолжительных сильных дождей отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В Адлерском и Хостинском районах возникли локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой. В районе ТЦ "Александрия" дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку. Также были подтоплены технические помещения в подвале и на первом этаже Городской больницы № 3 в Хосте - спасатели проводят откачку воды. Сейчас угроза для жизни и здоровья пациентов и персонала больницы миновала, вода пошла на спад.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, накануне из-за мощных порывов ветра наблюдались падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома. Всего к ликвидации последствий на территории Сочи привлекли 281 человек и 76 единиц спецтехники.

Тем временем

В местах возможных подтоплений дежурят экипажи "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и Службы спасения Сочи, они окажут содействие людям в случае необходимости. Привлечены также пожарные расчеты с мотопомпами. В работе задействованы более 40 человек и 9 единиц техники. В случае ЧП звонить по номерам телефонов экстренных служб "112" и "262-22-98".