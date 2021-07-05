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05.07.2021 12:15
Рубрика: Происшествия

В Сочи устраняют разрушительные последствия залповых ливней

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Последствия вчерашнего залпового ливня и шквалистого ветра в Сочи ликвидируют более 50 бригад коммунальных и оперативных служб. Продолжает работу в круглосуточном режиме оперативный штаб. Информация из районов поступает каждый час, сообщает мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

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- Чтобы обеспечить безопасность горожан и гостей Сочи, все городские службы работают в усиленном режиме. С каждым из глав районов нахожусь в постоянном взаимодействии для оперативного решения всех возникающих ситуаций, - написал он на своей странице в Instagram.

Из-за продолжительных сильных дождей отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. В Адлерском и Хостинском районах возникли локальные подтопления в Кудепсте на улице Искры и в переулке Тихом, в Хосте на улице Самшитовой. В районе ТЦ "Александрия" дежурная бригада спасла человека, упавшего в реку. Также были подтоплены технические помещения в подвале и на первом этаже Городской больницы № 3 в Хосте - спасатели проводят откачку воды. Сейчас угроза для жизни и здоровья пациентов и персонала больницы миновала, вода пошла на спад.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, накануне из-за мощных порывов ветра наблюдались падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома. Всего к ликвидации последствий на территории Сочи привлекли 281 человек и 76 единиц спецтехники.

Тем временем

В местах возможных подтоплений дежурят экипажи "Кубань-СПАС", Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ и Службы спасения Сочи, они окажут содействие людям в случае необходимости. Привлечены также пожарные расчеты с мотопомпами. В работе задействованы более 40 человек и 9 единиц техники. В случае ЧП звонить по номерам телефонов экстренных служб "112" и "262-22-98".

Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Власти Сочи обратились к местным жителям с просьбой подготовить документы в случае эвакуации из-за возможного выхода рек из берегов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста, - говорится в сообщении. - Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме".

На курорте залповый ливень со шквалистым ветром начался вчера вечером, продолжался всю ночь и не прекращается до сих пор. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале, город принял удар стихии, в связи с чем местные власти провели экстренное заседание оперативного штаба.

"Ветром в городе повалены 34 дерева. Есть локальные отключения электричества, - написал он. - Основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы. Жертв к глубочайшему сожалению избежать не удалось. В Адлере от падения дерева погиб один молодой человек и еще двое пострадали".

Для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов включены сирено-речевые установки. Также дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и Службы спасения Сочи.

В случае ЧП звонить по номерам телефонов экстренных служб "112" и "262-22-98".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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