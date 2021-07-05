В Таганроге студентов из Беларуси научат отражать хакерские атаки

В Ростовской области на базе ЮФУ стартовал "Летний университет" для студентов из Беларуси. Для обучения созданы две локации: в IT-столице России - городе Таганроге и на черноморском побережье - базе практики и спортивно-оздоровительного туризма "Витязь".

Курсы по направлению "Телекоммуникации и информационные технологии" прослушают юноши и девушки из Белорусского государственного технологического университета и Полоцкого государственного университета.

Одним из направлений стала "Информационная безопасность и технологии обнаружения атак".

- Мы сталкиваемся с тем, что на исследователя обрушивается масса информации и выделить из нее действительно ценную сложно. Это может привести к неоправданным потерям безопасности или к невовремя закрытым уязвимостям. Так, в рамках "Летнего университета" мы расскажем студентам о технологиях анализа и обнаружения новых атак и угроз, а также научим практическим приемам работы с ними, - сообщил заведующий кафедрой информационной безопасности ИКТИБ ЮФУ Евгений Абрамов.

Занятия для белорусских студентов продлятся до 18 июля.