Жительница Волгограда отсудила 300 тысяч рублей за мокрый пол в магазине

В Волгограде Советский районный суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу жительницы города за падение на скользком полу в магазине. Торговая сеть выплатила компенсацию морального вреда в полном объеме.

Инцидент произошел 11 апреля 2020 года в супермаркете на проспекте Университетский, 23. В результате падения на мокром полу женщина сломала ногу и была госпитализирована в больницу, где ей провели хирургическую операцию.

"Вследствие полученной травмы у истицы усугубилось течение хронических заболеваний. Кроме того, ей пришлось приобрести инвалидную коляску, ходунки, покупать лекарственные препараты и регулярно проходить медицинское обследование", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Адвокаты торговой компании пытались доказать, что организация не несет ответственности за травму. Однако, суд установил: в момент ЧП информационные таблички с надписью "осторожно влажный пол" отсутствовали. Поэтому администрация магазина была признана виновной.

Ответчик обжаловал судебное решение, но областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.