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05.07.2021 06:10

Стартер к старту готов

Новинка для бронетехники сможет работать и в пустыне, и в Арктике
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Усовершенствованный стартер-генератор для спецтехники, разработанный челябинской компанией, выпускающей электромашины, готов к главному экзамену - государственным испытаниям.
При разработке стартера конструкторы использовали новые материалы и изменили геометрию некоторых частей изделия. Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина" При разработке стартера конструкторы использовали новые материалы и изменили геометрию некоторых частей изделия. Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"
При разработке стартера конструкторы использовали новые материалы и изменили геометрию некоторых частей изделия. Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"

Как сообщают на предприятии, предварительные испытания уже позади - изделие выдержало их. Теперь заказчики ждут, когда стартер-генератор воздушного охлаждения будет запущен в серию, придет на смену предыдущим моделям, которые сейчас устанавливаются на бронетранспортерах, танках Т-72 и Т-90 всех модификаций. Область же применения нового устройства существенно расширится.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- По сравнению с аналогами новинка имеет ряд конкурентных преимуществ, - отмечает заместитель гендиректора, главный конструктор предприятия Василий Кардаполов. - При тех же размерах у него повышенная мощность. Еще стартер может работать в широком диапазоне температур - от +125 до -60 градусов (то есть в условиях Арктики) при максимальной температуре охлаждающего воздуха +60 градусов.

Эти характеристики, поясняет специалист, делают изделие универсальным и пригодным и для модернизированной, и для новой техники. Добиться этого удалось за счет использования современных материалов и изменения геометрии некоторых частей агрегата. Кроме того, стартер получился технологичным в сборке. Технологи придумали для этого несколько оригинальных приспособлений, что, в свою очередь, снизило себестоимость изделия.

Межведомственные испытания новой продукции планируется провести до октября 2021 года. После получения литеры "01" стартер будет запущен в серийное производство.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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