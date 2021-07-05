Усовершенствованный стартер-генератор для спецтехники, разработанный челябинской компанией, выпускающей электромашины, готов к главному экзамену - государственным испытаниям.

Как сообщают на предприятии, предварительные испытания уже позади - изделие выдержало их. Теперь заказчики ждут, когда стартер-генератор воздушного охлаждения будет запущен в серию, придет на смену предыдущим моделям, которые сейчас устанавливаются на бронетранспортерах, танках Т-72 и Т-90 всех модификаций. Область же применения нового устройства существенно расширится.

- По сравнению с аналогами новинка имеет ряд конкурентных преимуществ, - отмечает заместитель гендиректора, главный конструктор предприятия Василий Кардаполов. - При тех же размерах у него повышенная мощность. Еще стартер может работать в широком диапазоне температур - от +125 до -60 градусов (то есть в условиях Арктики) при максимальной температуре охлаждающего воздуха +60 градусов.

Эти характеристики, поясняет специалист, делают изделие универсальным и пригодным и для модернизированной, и для новой техники. Добиться этого удалось за счет использования современных материалов и изменения геометрии некоторых частей агрегата. Кроме того, стартер получился технологичным в сборке. Технологи придумали для этого несколько оригинальных приспособлений, что, в свою очередь, снизило себестоимость изделия.

Межведомственные испытания новой продукции планируется провести до октября 2021 года. После получения литеры "01" стартер будет запущен в серийное производство.