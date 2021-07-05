Глава Югры акцентировала внимание на доступности кредитов малому бизнесу

Одну из главных для малого и среднего бизнеса проблем - доступность кредитов - подняла во время очередного диалога в прямом эфире с жителями округа губернатор Югры Наталья Комарова.

Как уже сообщала "РГ", такие разговоры начистоту в регионе проходят постоянно. В течение последнего года прошло 43 онлайн-встречи с жителями и тематических прямых эфиров. Минувшая встреча стала итоговой, ее цель - детально разобраться, какие поручения губернатора по обращениям югорчан выполнены, а какие нет и почему. Поэтому на связи во время прямой линии были и сами жители, обращавшиеся в течение этого года к главе Югры, и представители власти, и ответственные должностные лица от других структур, в ведении которых состоит решение поставленных проблем.

Разговор, как всегда, получился откровенным. Наталья Комарова детально разбиралась с каждым острым вопросом и, что важно, тут же, в ходе прямой линии, вместе с ответственными руководителями ведомств намечала четкую схему решения проблемы.

Так произошло и с предпринимателем Максимом Харловым из Сургута. Напомним: 30 июня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным он рассказал главе государства, как сложно сегодня малому и среднему бизнесу получить доступный кредит. Банки требуют залог и высокие ставки по кредитам, что не позволяет эффективно вести бизнес. В ходе прямой линии с главой Югры Наталья Комарова и Максим Харлов детально обсудили проблему. Более того, чтобы разговор не "завис" в воздухе, на встречу пригласили и представителя банка, в котором Максим Харлов пытался взять кредит.

- Вопрос, который я задал президенту, касается не только меня, но и сферы предпринимательства в целом, - обратился к главе Югры Максим Харлов. - Большинство моих знакомых предпринимателей ведет микробизнес с оборотом до 60 миллионов рублей в год. Это небольшие деньги. Но как раз в этой нише и возникает основная проблема - получить кредиты на текущую работу.

У таких предпринимателей, по признанию Максима Харлова, нет необходимости покупать большое количество оборудования, техники. А те программы, которые сейчас предлагают банки, в основном касаются именно крупных сделок. Поэтому и возникла необходимость обратиться к главе государства.

- Раньше такие программы были, но в этом году они либо свернуты, либо по ним уменьшен срок кредитования. И основной вопрос президенту был связан с тем, чтобы программа позволяла снизить финансовую нагрузку на бизнес за счет увеличения срока кредитования. Если кредит выдается на 2-3 года, ежемесячный платеж будет существенным для предпринимателя. Если рассмотреть возможность и ввести программы, где сроки кредитования будут от 5, а лучше от 10 лет, то предприниматель сможет ежемесячно платить меньшую сумму, отдавая кредит и таким образом высвобождая деньги, которые он может потратить на развитие, в том числе на организацию новых рабочих мест, и гарантированно нести свои обязательства по выплате кредита, - высказал свою позицию предприниматель.

При этом привел пример, когда такая поддержка необходима. Летом многие югорчане либо уезжают в отпуск в другие регионы и страны, либо копят на него. Поэтому покупают товары и заказывают услуги у местных предпринимателей реже.

- На это время очень необходима поддержка, и в некоторых случаях бизнес без нее даже вынужден закрыться. Огромное желание, чтобы этот вопрос получилось решить. Если все получится, предприниматели смогут задышать и стать локомотивом экономики, - подчеркнул Максим Харлов.

Наталья Комарова отметила важность доступности кредитов для малого и среднего бизнес и поставила вопрос о выработке конкретных решений, которые помогут предпринимателям.

- Попрошу директора экономического развития Югры - заместителя губернатора Романа Генкеля включить в наше банковское меню экосистему по поддержке бизнеса. В инструментарии должен быть и набор банковских предложений, чтобы у предпринимателей была возможность выбора, - подчеркнула глава региона.

Присутствовавший на встрече заместитель председателя правления банка, в который обращался Максим Харлов, рассказал о продуктах, которые предлагает банк, в том числе и беззалоговых. И, чтобы снять все недоговоренности, найти точки соприкосновения с бизнесом, предложил провести круглый стол с предпринимателями региона для детального диалога. Наталья Комарова эту инициативу поддержала, отметив, что мероприятие может пройти в рамках Инвестиционного клуба Югры Ugra open for investors с участием представителей Минэкономразвития.

Роман Генкель в свою очередь добавил, что за Максимом Харловым уже закреплен персональный менеджер, который индивидуально работает с югорчанином.

- Максим Евгеньевич, думаю, все в итоге должно получиться, когда такое большое число людей включилось в решение проблемы малого бизнеса, - обратилась к Максиму Харлову губернатор Югры.

Отметим: прямой эфир губернатора Югры продолжался больше трех часов. Проблема предпринимателя из Сургута стала лишь одной из рассмотренных в ходе встречи. Напомним: о важности такого прямого открытого диалога с людьми не раз говорил президент страны Владимир Путин. Что, к слову, он постоянно доказывает и своим примером. Миллионы людей следят за эфирами главы государства. Так что горячие линии главы Югры - это прямое продолжение политики президента.

Так, за год по результатам прямых эфиров в Югре отработано более 600 вопросов и 296 поручений.

В пятерке лидеров по числу поступивших обращений темы ЖКХ, благоустройства, качества дорог, социальное обслуживание и коронавирус. И, что особенно важно, 95 процентов югорчан удовлетворены ответами, полученными на их обращения. Любой может проконтролировать ход исполнения поручений и оставить свой комментарий о проделанной работе на едином портале admhmao.ru в разделе "Губернатор" - "Поручения".

К слову, как стало известно в ходе прямой линии, этот раздел дополнится фотографиями и видеозаписями с результатом выполненной работы. Улучшить возможность отслеживания судьбы поручений предложили сами жители региона.

Наталья Комарова, в свою очередь, добавила, что можно будет публиковать и видеозаписи с фактом исполненного поручения.