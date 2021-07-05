Итальянцы привезли на "Иннопром" скорость, роскошь и большие надежды

Италия - официальный партнер выставки "Иннопром-2021". Этот союз должен был состояться еще в прошлом году. Из-за пандемии у итальянцев оказалось больше времени на подготовку.

В иностранной делегации представлена 61 компания. Среди экспонатов выставки сразу бросаются в глаза ярко-красные мотоцикл Ducati и автомобиль Lamborghini - они выглядят стремительными, даже когда стоят на стенде. Возле этих экспонатов особенно часто фотографируются гости. Рядом шины Pirelli, без которых немыслимы гонки Формулы-1. Макеты спутника и аппарата, разработанного для спуска на Марс, не так привлекательны внешне, но итальянцы демонстрируют их с удовольствием: это часть космической программы страны.

Вертолет компании Leonardo интересен не только дизайном, роскошным салоном со светлой обивкой и навороченным управлением и даже не только тем, что его можно оборудовать для медицинских целей. Главное именно в этом Leonardo - это продукт совместного производства итальянской компании и предприятия "Вертолеты России", расположенного в подмосковном Томилине. И подобная кооперация должна расширяться.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано отметил, что задача стоит не только активизировать торговлю между странами, но и увеличить производственные инвестиции.

Фото: Ольга Медведева/РГ

В составе делегации - десять итальянских стартапов, некоторые из них как раз и смогут скооперироваться с российскими коллегами. Один из таких стартапов - молодая сицилийская компания Reiwa, которая привезла на Урал роботов для очистки солнечных панелей от песка и пыли.

И, конечно, итальянцы не могли не привезти на Урал образцы своей великой культуры. Кино, уличный театр, оперу и целую выставку Леонардо да Винчи. Но это уже за пределами "Екатеринбург Экспо".