- Культурная программа составлена таким образом, чтобы жители и гости региона смогли побывать в знаковых местах Екатеринбурга и области, окунуться в культуру Урала и даже почувствовать его вкус, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Пробовать регион на вкус гости будут на фестивале уральской кухни, который организаторы считают важнейшим пунктом культурной программы, а своей миссией - рассказать гостям и жителям города о локальной культуре и ее особенностях через призму гастрономии.
А уж потом можно выбирать, как провести вечер. Вся культурная программа представлена на событийном портале Свердловской области. Если гости приедут в столицу Урала заранее, на выходные, то успеют потерять голову от музыкальных впечатлений, включившись в филармонический марафон "Безумные дни", - Екатеринбург стал единственным городом России, которому международные организаторы доверили партнерство. Но и те, кто приедет в день открытия, без впечатлений не останутся - их ждет Венский фестиваль музыкальных фильмов: на площади Кирова на большом экране будет идти трансляция опер и концертов с лучших мировых площадок.
Ждут гостей также музеи и выставочные залы. Например, в музее "Россия - моя история", где открылась экспозиция, посвященная 800-летию святого благоверного князя Александра Невского, сочетающая мультимедийные технологии с иммерсивной программой, объявили, что вход по бейджу участника ИННОПРОМа в период проведения выставки бесплатный. Ельцин Центр запланировал ряд интересных экскурсий по городу.
Как известно, страной-партнером выставки в этом году стала Италия, которая привезла и свою культурную программу.
- Не только в Москве происходит культурный обмен между РФ и Италией, множество культурных мероприятий пройдут по всей России, - отмечает посол Италии Паскуале Терраччано.
В программе мероприятий, организованных в Екатеринбурге посольством этой страны вместе с Итальянским институтом культуры в Москве и национальным агентством по туризму ENIT, - музыкально-акробатическое шоу "сбандьератори" (флагоносцев), одетых в костюмы эпохи Возрождения. 4 июля в Доме кино откроются Фестиваль итальянского кино и фотовыставка "Viva l"Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони". Выставка рисунков Леонардо да Винчи "Универсальный человек" пройдет в Ельцин Центре. Там же представлены работы учащихся художественных школ Москвы и Рима, посвященные размышлениям о мире после пандемии. В Свердловской филармонии 6 июля выступит оркестр российских музыкантов под управлением маэстро Фабио Мастранджело с участием солистов Даниэлы Скиллачи, Ивана Инверарди и Анджело Фьоре. В Музее архитектуры и дизайна Екатеринбурга откроются сразу две выставки: промышленного дизайна "Вселенная Оливетти: воплощенная утопия" и "Дизайн автомобилей: модели купе от Нуччо Бертоне. 100 лет итальянского стиля".
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