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05.07.2021 06:23

Новый дом на прочном фундаменте

Через пять лет "Ураласбест" будет другим
Текст: Юрий Козлов (генеральный директор комбината "Ураласбест", заслуженный строитель РФ)
Российская газета - Спецвыпуск № 145(8496)
Под занавес 2020 года я дарил нашим ключевым партнерам необычный сувенир - модель красивого деревянного дома на основании из змеевика. Тогда и задумался: подарок символичен, ведь мы начинаем строительство нашего нового дома - через пять лет комбинат "Ураласбест" будет другим.
Юрий Козлов: Мы не отказываемся и от социальной миссии, напротив, планируем ее расширять. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест" Юрий Козлов: Мы не отказываемся и от социальной миссии, напротив, планируем ее расширять. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест"
Юрий Козлов: Мы не отказываемся и от социальной миссии, напротив, планируем ее расширять. Фото: Пресс-служба комбината "Ураласбест"

Именно так я представляю себе процесс изменений, который начался на градообразующем предприятии Асбеста больше года назад. За это время мы разработали проект, чтобы начать новое строительство на существующем надежном и крепком фундаменте. Основание прочное, ведь "Ураласбест" имеет огромный опыт и серьезный авторитет в своей области - производстве хризотила и нерудных строительных материалов. В то же время расширяется программа диверсификации, мы вкладываемся в перспективные производства, осваиваем ранее закрытые ниши, но этого уже недостаточно - нужны более масштабные перемены.

"Строительство" нового предприятия - это кропотливая, ответственная и долгая работа, в которой задействованы специалисты всех уровней. В этом процессе нет непричастных - в него нужно активно включаться каждому.

На совете директоров в октябре 2020 года приняли "Миссию" - стратегический документ, определяющий, каким будет комбинат в среднесрочной перспективе, то есть через 5-7 лет. В нем записано: "Мы строим непрерывно развивающееся, многопрофильное предприятие, имеющее рынки сбыта в России и за рубежом, сохраняющее финансовую и социальную стабильность, заботящееся о своих клиентах и сотрудниках". Но предприятие сможет заботиться о каждом из нас, только если мы будем относиться к комбинату столь же трепетно - как к своему дому. Если каждый добьется улучшений на своем рабочем месте, то возникающий синергетический эффект позволит меняться всему огромному предприятию.

Изменения коснутся всех и позволят каждому меняться к лучшему: тот, кто засиделся в своем подразделении, сможет освоить другое направление, кто давно хотел стать руководителем, откроет для себя такую возможность, повышение квалификации и развитие дополнительных компетенций станут и для рядовых сотрудников драйверами роста - карьерного и зарплатного.

Если каждый добьется улучшений на своем рабочем месте, синергетический эффект позволит меняться всему огромному предприятию

В "Миссии" намечено несколько амбициозных задач, реализация которых предполагает трансформацию существующей структуры предприятия, изменение подходов к организации труда.

Первое: мы по-прежнему нацелены на увеличение объемов производства и отгрузки хризотила до 300 тысяч тонн в год, но одновременно снижаем себестоимость производства, а значит, увеличиваем рентабельность. Достижение этой цели напрямую связано с поиском новых рынков сбыта и возможностей применения минерала для создания принципиально новых изделий.

Безусловно, основой нашей экономики останется добыча и переработка хризотила. Однако, учитывая антиасбестовую кампанию, в "Миссии" сделан акцент на других направлениях деятельности предприятия, то есть на диверсификации производства, уходе от монозависимости, переходе в новые ниши. В документе ставятся конкретные цели и сроки их достижения, и первые результаты намечены уже к 2024 году. Например, комбинат должен стать одним из трех крупнейших производителей и поставщиков нерудных стройматериалов в России. Для этого создаем специальную структуру, которая будет заниматься продажами щебня в регионах, активно продвигать нашу продукцию на выставках и других площадках. Идет проработка проекта строительства щебеночного завода на базе производства № 2 асбестообогатительной фабрики.

Следующая цель не менее амбициозна: на рынке производства хризотилцементной продукции занять значительную долю рынка материалов для скатных кровель и вентфасадов в РФ. У комбината уже есть три хризотилцементных завода в разных регионах страны, объединенные общим брендом. Это серьезные потребители хризотила, база для увеличения рынка сбыта основной продукции комбината. Нам предстоит в разы увеличить использование хризотилцементной продукции в малоэтажном строительстве, расширить номенклатуру и повысить качество, добиться закрепления применения таких материалов при капремонте в рамках государственных программ.

На рынке производства теплоизоляционных материалов мы тоже готовы стать крупным национальным игроком. Для этого прорабатываются проекты строительства профильных заводов в ряде регионов. С учетом активного развития дорожного строительства "Миссия" ставит следующую цель - стать лидером рынка стабилизирующих добавок для щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это направление особенно перспективно в свете продления высокоскоростной магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга.

Одним из важнейших проектов станет укрепление позиций нашего предприятия на рынке буровзрывных работ. У наших взрывников есть уникальные компетенции, работает один из крупнейших заводов по производству эмульсионного взрывчатого вещества. Не менее существенны знания и навыки в ремонте подвижного состава промышленного железнодорожного транспорта, и на этом рынке комбинат тоже мог бы занять лидирующие позиции в стране. Учитывая, что его емкость оценивается в миллиард рублей, в итоге появятся новые рабочие места, собственное производство запасных частей для горной железнодорожной техники.

Безусловно, изменения на градообразующем предприятии не могут проходить в отрыве от места, где мы живем и работаем. Комбинат и раньше строил в Асбесте дороги, помогал школам и детским садам, развивал систему здравоохранения. И мы не отказываемся от социальной миссии, напротив, планируем ее расширять.

Так, силами дочерних предприятий комбината уже построены крупные дорожные объекты - въезд в город, улицы Промышленная, Луговая. И мы намерены сохранить значительную долю на рынке услуг по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог Асбеста.

На повестке дня также развитие непрофильного для предприятия, но столь важного для горожан бизнеса - оказания медицинских услуг. В 2020 году комбинат открыл в Асбесте многопрофильный медицинский центр - это обновленная и укрепленная корпоративная медсанчасть. А сегодня идет процесс ее слияния со стоматологической поликлиникой и создания медкластера.

Успешно реализовав обозначенные планы, мы сможем гарантированно обеспечить наших работников достойной заработной платой, сохранить социальные гарантии и льготы, продолжить помогать ветеранам и молодежи. Но для этого нужно ударно потрудиться. К сожалению, отлаженная система, какой можно назвать "Ураласбест", сегодня не всегда работает эффективно: мир вокруг меняется столь быстро, что мы порой не успеваем за ним. А должны успевать. Перестраиваться в соответствии с новыми требованиями рынка, не ломая, а обновляя существующее, сохраняя лучшее и убирая лишнее.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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