Михаил Мишустин оценил выставку "Иннопром-2021"

Промышленный сектор должен вслед за торговлей и сферой услуг ускорить цифровую трансформацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической секции международной промышленной выставки "Иннопром-2021". Стратегия цифровой трансформации будет утверждена в ближайшее время.

Глава кабинета министров выступил на стратегической сессии выставки и рассказал, какие задачи ставят перед собой власти страны по поддержке новых технологий и модернизации производства. Михаил Мишустин отметил, что на пике пандемии коронавируса на удаленный режим работы перешли почти 45% всех предприятий, появились цифровые платформы, которые позволили напрямую связать производителей и потребителей.

"Бурный всплеск произошел и в сегменте интернет-торговли, которая в прошлом году выросла в нашей стране почти на 60% - до 3 трлн 200 млрд рублей", - напомнил глава кабмина, добавив, что это ускорило цифровизацию сферы услуг, торговли, транспорта, банковского сектора и их выход на новый уровень развития.

"Следующий на очереди - промышленный сектор. В ближайший год необходимо сделать решающий шаг к полной автоматизации технологических процессов и производства, логистики, управленческих решений", - заявил премьер.

Радиоэлектроника, по его мнению, будет фундаментом интеграции современных наукоемких технологий​​​. "Правительство продолжит поддерживать развитие электронной промышленности. В трехлетнем бюджете на эти цели предусмотрено около 280 миллиардов рублей", - отметил Мишустин. За ближайшие 10 лет необходимо достичь двукратного роста эффективности оборудования, увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест в полтора раза, сократить затраты на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок вдвое, обозначил задачу Мишустин. "Именно такие целевые ориентиры правительство заложило в стратегию цифровой трансформации промышленности. В ближайшее время она будет утверждена", - сообщил он.

Правительство продолжит поддерживать развитие электронной промышленности. В трехлетнем бюджете на эти цели предусмотрено около 280 миллиардов рублей

Перед началом стратегической сессии глава правительства осмотрел павильоны "Иннопрома-2021". В том числе - Италии, партнера партера выставки этого года. Мишустин по-английски пообщался с зарубежными участниками и на этом же языке прослушал экскурсию по итальянской экспозиции.

На стенде госкорпорации "Ростех" ему показали новые лекарственные средства, в том числе препарат "Ковид-глобулин". Это первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции. Он создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие COVID-19 антитела. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Глава правительства осмотрел стенды и других российских компаний, в том числе разработчиков вертолетов и квадрокоптеров. Премьер поинтересовался, какие именно детали в аппаратах российские, и поручил поддержать отечественных производителей. "Мне кажется, это очень важно. В этом направлении хорошо было бы на следующем "Иннопроме" нам ознакомиться с полностью сделанными в России квадрокоптерами", - сказал глава кабмина. Сопровождавший его министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ответил: "Отвечаем - сделаем". "Представители СМИ услышали? На следующем "Иннопроме" будем спрашивать", - сказал Михаил Мишустин, обращаясь к журналистам.

Тема ковида была продолжена во время посещения поликлиники № 1 Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга. Премьер осмотрел прививочные кабинеты и побеседовал с людьми, пришедшими на вакцинацию. "Таких пунктов по стране более 5800. Сейчас все условия для этого созданы, и с вакцинами практически вопросы все решены", - заявил глава правительства. Он также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. По словам Мишустина, он обсудил вопросы диспансеризации таких граждан с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, который также принимает участие в поездке. "Вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего Послания. У нас выделено порядка 6 млрд рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией", - отметил глава кабмина и выразил надежду, что "вопросы реабилитации в России будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи", поскольку правильная реабилитация позволяет победить последствия болезни без использования "серьезных медикаментов".Также премьер сообщил, что деньги на создание медицинского кластера в Екатеринбурге найдены, проект будет реализован, как запланировано, в 2024 году.

На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым Михаил Мишустин пообещал выделить средства из федерального бюджета на областную детскую клиническую больницу. Это порядка 230 миллионов рублей, они нужны для переоснащения клиники. "Без сомнения. По больнице мы прорабатывали этот вопрос с министерством здравоохранения. Мы обязательно поможем, окажем эту поддержку", - заявил председатель правительства. Он также ответил на просьбу главы региона "сдвинуть влево" инвестиции, заложенные на развитие дорожной сети региона. "Все поручения, связанные с возможностью переноса, мы дадим, и надеюсь, что поддержим ваш запрос", - сказал премьер.

Между тем

На "Иннопроме" озвучили рейтинг эффективности промполитики регионов

Несмотря на то что международной промышленной выставке "Иннопром" уже исполнилось десять лет, такой рейтинг минпромторг составляет впервые.

Регионы оценивали по итогам 2020 года по четырем крупным блокам: экономическое развитие, взаимодействие с минпромторгом и федеральным Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития, деловая активность и работа с молодежью.

В каждом выбрали 30 лучших субъектов и ранжировали по набранным баллам. Как пошутил один из губернаторов, церемония отчасти напоминала озвучивание результатов голосования на "Евровидении": поскольку в каждом блоке было разное количество критериев, строки на табло менялись быстро. Регионы, лидировавшие в одном блоке, неожиданно опускались вниз в другом, и, наоборот, те, кто был во втором десятке, могли скакнуть сразу на 9-10 позиций вверх.

Так, в блоке "экономическое развитие" лидером стала Республика Алтай, в основном за счет прироста инвестиций и объемов несырьевого экспорта.

Лучше всех меры поддержки и инфраструктуру в виде технопарков, кластеров и ОЭЗ использовали Краснодарский край и Башкортостан, а интенсивнее других с минпромторгом и ФРП взаимодействовал Татарстан. Максимальную деловую активность проявили Тульская область и Ставрополье.

В итоге 14 лучших распределили по 10 местам - некоторые субъекты набрали одинаковое количество баллов.

- Это не соревнования, не сравнение, кто лучше, кто хуже, а лакмусовая бумага, которая покажет, где все хорошо, а где нужна наша помощь: внедрение новых инструментов, обучение, выездные стажировки. Поможет выявить лучшие региональные практики, чтобы другие могли посмотреть, что делают лидеры и какой опыт у них можно перенять, - подчеркивает заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

По сумме баллов лидером рейтинга стала Республика Башкортостан. На втором месте - Калужская область, на третьем - Тульская. Хозяйка "Иннопрома" Свердловская область заняла пятую строчку. В десятке лучших оказались Челябинская, Самарская, Нижегородская, Московская области, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края.

Все представители регионов отметили, что рейтинг - безусловно, вещь полезная.

- Состязательность - дополнительный стимул для управленческих команд, - считает глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Особенно важно было сохранить темпы производства на фоне пандемии, подчеркнул губернатор Калужской области Вячеслав Шапша. - Огромным спросом у промышленников пользуется программа по субсидированию затрат на модернизацию и перевооружение.

А вот в Свердловской области, по словам министра промышленности и науки Сергея Пересторонина, более популярны займы в рамках нацпроекта "Производительность труда". Уже 97 предприятий включились в него, создано более 50 пилотных потоков, эффективность производства выросла в разы. Для региона, где больше трети ВРП формирует именно промышленность, это очень важно.

Радий Хабиров, президент республики Башкортостан, поделился очень интересным опытом взаимодействия власти и бизнеса:

- Мы создали постоянные рабочие группы с УГМК, Роскосмосом, Ростехом, Роснефтью, поэтому в курсе, что у них происходит, и готовы оказать помощь.

Составлять рейтинг эффективности промполитики планируется на "Иннопроме" ежегодно.

Подготовила Наталия Швабауэр, Екатеринбург