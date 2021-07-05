Михаил Пиотровский представил Екатеринбургу новый центр "Эрмитаж-Урал"

В Екатеринбурге открылся долгожданный культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" - одновременно спутник Государственного Эрмитажа и часть екатеринбургского музея Изобразительных искусств. Крупнейший российский музей из Петербурга на Урале не впервые - это скорее его возвращение.

Восемьдесят лет назад, шестого июля 1941 года, к перрону наглухо оцепленного вокзала Свердловска прибыл эшелон, в составе которого были один бронированный вагон, 22 грузовых, один с пассажирами и вагон для бойцов военной охраны. В середине и хвосте состава на открытых платформах стояли пулеметы и зенитные орудия с поднятыми вверх стволами. Наверное, это был самый дорогой груз в истории железнодорожных перевозок, точнее - ему не было цены.

Эшелон специального назначения привез в эвакуацию полмиллиона экспонатов из коллекции государственного Эрмитажа. Второй эшелон, на 700 тысяч экспонатов, прибыл через десять дней. Третий эшелон отправить не успели - вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. В Свердловске основные коллекции Эрмитажа разместились в картинной галерее на улице Вайнера. Ящики с экспонатами громоздились до самого потолка. Один из залов замуровали - для хранения сокровищ.

И вот теперь, 80 лет спустя, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время телемоста полушутя пообещал: "В течение нескольких десятилетий каждый житель Екатеринбурга и Урала сможет увидеть весь Эрмитаж". Но шутки шутками, а каждые полгода сюда будут привозить новые шедевры эрмитажной коллекции.

Крупнейший российский музей на Урале не впервые - это скорее его возвращение

- Центр "Эрмитаж-Урал" - блестящий образец музейного сотрудничества нового совершенно типа, сотрудничества между регионами, - добавил Михаил Пиотровский. - Эрмитаж привозит сюда свой бренд, свое имя, свои традиции. И чтобы они достойно звучали, мы вместе с Екатеринбургом создаем содержание - потрясающие выставки, лекции, мастер-классы.

Новое музейное пространство действительно заслуживает всех этих эпитетов: три этажа с просторными и оборудованными по самым современным технологиям выставочными залами, продуманно организованными площадками для лекций и мероприятий, уголок для библиотеки, открытая терраса на крыше, лифты, эскалаторы, а также кофейня и магазин. Монохромная гамма интерьеров и внезапно открывающиеся виды на суету пешеходной улицы создают удивительный эффект живого, включенного в городскую среду музейного пространства.

- Эта история не только про искусство, - говорит директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. - Это прежде всего о сбережении. Миссии, важной для нашей цивилизации.

Первую экскурсию Корытин ведет на мансардный этаж: здесь, в том самом помещении, где в годы войны работали эвакуированные сотрудники Эрмитажа, оборудована мемориальная экспозиция "В глубоком тылу". Здесь теснятся те самые ящики с экспонатами, здесь можно услышать стук вагонных колес и потрескивающий голос репродуктора-"тарелки", перелистать документы. Увидеть лица сотрудников Эрмитажа военных лет - тех, кто совершил это небывалое в истории дело, ведь ни один из миллиона 200 тысяч экспонатов не был утрачен.

Прямая речь

Михаил Пиотровский о первой экспозиция нового музея - "От романтизма к импрессионизму. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа":

- Она представляет коллекцию Эрмитажа и сам Эрмитаж - не собрание вещей, но "собор лиц". Мир французского искусства состоял и состоит из чередования и сочетания исторических пафосных полотен с шутками и бытовыми сценами, картин грустной и веселой любви с торжественными церемониями и жанровыми эпизодами, любования цветом со смакованием формы, тщательности рисунка - с мерцанием солнечных бликов.

Роскошь портретов - от Виже-Ле Брен к Винтерхальтеру и Ренуару. Суровость жизни - от Тройона к Коро и Сезанну. Прозрачность воздуха - от Буальи к Дюпре и Клоду Моне. Заманчивая экзотичность - от "ориенталиста" Декана до Гогена. Великий Курбе и ошеломляющий Ван Гог…

Эрмитаж предстает в этой выставке во многих своих ипостасях - художественной, научной, просветительской, воспитательной. В этом смысл "спутника". Здесь не просто экспонаты из Эрмитажа, но и его дух, стиль и традиции… Я надеюсь, что все посетители услышат наше "спасибо" в каждой вещи, представленной на этой и следующих выставках.