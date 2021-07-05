Михаил Мишустин: Пандемия создала риски для экономики, но ускорила цифровизацию

Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для производственного сектора, но одновременно - подтолкнула процесс цифровизации многих сфер жизни. Россия готова осваивать новые технологии в кооперации с зарубежными партнерами. Об этом говорил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге.

В воскресенье глава правительства отправился в рабочую поездку в Уральский федеральный округ. Первым пунктом программы стало посещение выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", где сегодня стартует промышленная выставка "Иннопром-2021". В прошлом году, напомнил премьер, мероприятие пришлось отменить из-за пандемии.

"Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланы в производственный сектор, мировую торговлю, но вместе с тем дало ускорение процессам цифровизации, если хотите - стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии, промышленности", - считает Михаил Мишустин. Он добавил, что те отрасли, которые смогли поймать эту волну - торговля, сфера услуг, банковский сектор - "получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке".

Глава кабмина также заявил, что российская экономика открыта для сотрудничества с иностранными партнерами в сфере внедрения новых технологий. "В новых условиях особенно важно развивать российскую промышленность в тесной кооперации с зарубежными странами, нашими партнерами. Подчеркну - конечно же, в формате взаимовыгодного сотрудничества", - сказал он, добавив, что экономика России "остается открытой для европейских коллег". "Мы продолжаем развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства", - констатировал Михаил Мишустин.

В качестве примера он привел механизм СПИК 2.0, который "предполагает внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий", в его рамках уже доступны более 600 технологий, перечень постоянно расширяется, отметил глава кабина. "По всем таким направлениям совместно с иностранными партнерами мы будем развивать наши компетенции", - заявил председатель правительства.

Российская экономика остается открытой для сотрудничества с европейскими партнерами в сфере внедрения новых технологий

Важный тренд для современной экономики - зеленые технологии и сокращение выбросов. "Сегодня более 60 стран приняли решение о низкоуглеродном развитии", - отметил Мишустин. "Снижение выбросов - это серьезный стимул к перестройке экономики в целом, к развитию новых технологий в промышленности, в энергетике, в транспортной отрасли", - подчеркнул глава кабмина.

Что касается энергетики, здесь Россия в ближайшие годы намерена удвоить зеленую генерацию на локализованном оборудовании. Сейчас в стране таким образом построено "уже порядка 2,5 гигаватт зеленой генерации", напомнил премьер. "В ближайшие три года этот показатель мы собираемся увеличить более чем в два раза - до 5,4 гигаватт уже к 2024 году", - заявил он. При этом уровень локализации должен будет составлять не менее 65% для ветровой генерации и не менее 70% - для солнечной. В этом году, по словам главы правительства, запущена новая программа по поддержке зеленой генерации, которая в перспективе позволит увеличить установленную мощность экологичных электростанций еще почти на 7 гигаватт.

До конца августа правительство определится с программой поддержки производства чистых видов транспорта. Михаил Мишустин отметил, что во время поездок по регионам убедился в необходимости модернизации инфраструктуры и подвижного состава. "Должны быть новые электробусы, трамваи, автобусы, экологичные, адекватные самым последним технологиям, которые на сегодняшний день активно используются в РФ", - считает премьер.

В прошлом году по проекту "Безопасные и качественные дороги" было поставлено более 650 автобусов, троллейбусов и трамваев в 14 крупных городов. "Для этого созданы специальные механизмы, такие, например, как лизинг техники. Кроме того, в самих субъектах действуют программы серьезного обновления. Поэтому я очень надеюсь, что мы серьезно, сбалансированно подойдем к тому, чтобы новый технологичный электротранспорт был на улицах наших городов", - заявил Мишустин.

А тем, кто не хочет переходить на производство экологичной продукции, придется раскошелиться: по словам Мишустина, есть предложения "дифференцировать ставки экологического сбора в зависимости от экологичности товаров, предусмотреть повышенный коэффициент можно для трудноперерабатываемых и, соответственно, вообще неперерабатываемых товаров и упаковок". "Об этом все говорят", - подчеркнул премьер-министр.