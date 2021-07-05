Мишустин: Промышленность вслед за торговлей должна переходить на цифру

Он отметил, что на пике пандемии коронавируса на удаленный режим работы перешли почти 45% всех предприятий, появились цифровые платформы, которые позволили напрямую связать производителей и потребителей. "Бурный всплеск произошел и в сегменте интернет-торговли, которая в прошлом году выросла в нашей стране почти на 60% до 3 трлн 200 млрд рублей ", - напомнил глава кабмина, добавив, что это ускорило цифровизацию сферы услуг, торговли, транспорта, банковского сектора и их выход на новый уровень развития.
"Следующий на очереди - промышленный сектор. В ближайший год необходимо сделать решающий шаг к полной автоматизации технологических процессов и производства, логистики, управленческих решений", - заявил Михаил Мишустин.
Он призвал не копить отставание в отдельных сферах, например, в робототехнике, а развивать ее в сотрудничестве с зарубежными партнерами "и без промедления внедрять промышленные робототехнические системы". "Для этого правительство утвердило в прошлом году концепцию нормативного регулирования технологий искусственного интеллекта и робототехники", - напомнил глава кабмина.
За ближайшие 10 лет необходимо достичь двукратного роста эффективности оборудования, увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест в полтора раза, сократить затраты на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок вдвое, обозначил задачу Мишустин. "Именно такие целевые ориентиры правительство заложило в стратегию цифровой трансформации промышленности. В ближайшее время она будет утверждена", - добавил он.
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