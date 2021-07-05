Мишустин: Средства на проект медицинского кластера в Екатеринбурге найдены

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что проект медицинского кластера в Екатеринбурге будет реализован - средства на это есть.

"Этому проекту быть. Мы на сегодняшний день нашли возможность финансирования этого кластера", - заявил он в ходе посещения городской поликлиники в столице Урала, где ему был представлен проект медицинского кластера.

Его построят в Академическом районе города, в комплекс войдут Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет и другие учреждения региона. Ежегодно здесь будут получать лечение около 20 тысяч пациентов, проводиться более 3,5 тысячи родов. Работать здесь будут 1024 сотрудника. Также планируется создать инфраструктуру для обучения студентов-медиков, ведения научных исследований.

Мишустин спросил, в какие сроки будет реализован проект. Ответ был - в 2024 году. "Вот первые два квартала 2024 года мы отфиксируем и запомним", - заявил глава правительства.