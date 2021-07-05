Мишустин: Вопросы с поставками в регионы вакцин практически решены

В России открыто более 5,8 тысячи прививочных пунктов, вопросы с поставкой вакцин от коронавируса практически во всех регионах решены, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В понедельник в ходе рабочей поездки в Уральский федеральный округ он посетил поликлинику N1 Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга, осмотрел прививочные кабинеты и побеседовал с людьми, пришедшими на вакцинацию.

"Таких пунктов по стране более 5800. Сейчас все условия для этого созданы, и с вакцинами практически вопросы все решены", - заявил глава правительства.

Он также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. По словам Мишустина, он обсудил вопросы диспансеризации таких граждан с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, который также принимает участие в поездке.

"Вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего Послания. У нас выделено порядка 6 млрд рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией", - отметил глава кабмина и выразил надежду, что "вопросы реабилитации в России будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи", поскольку правильная реабилитация позволяет победить последствия болезни без использования "серьезных медикаментов".