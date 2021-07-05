Мишустин вручил промышленную премию "Индустрия"

Победителем стала компания "С-Инновации", награда присуждена за разработки в сфере высокотемпературных сверхпроводников.
Всего экспертный совет премии получил в этом году 171 заявку.
Награда "Индустрия" была учреждена в 2014 году Минпромторгом, чтобы содействовать внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, а также общественному признанию передовых российских практик в области промышленного развития. В 2015 году премия получила статус правительственной.
Ее победитель должен отвечать нескольким критериям. Это:
- - технологическая новизна - оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями;
- - экономический эффект - анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя;
- - межотраслевой характер проекта - оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности; насколько представленная технология может быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста;
- - ориентация на глобальный рынок - оценка объема экспортных показателей в общем объеме производства компании; показатели успешности деятельности компании за рубежом.
Премия победителю ежегодно вручается на международной промышленной выставке "Иннопром".
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